Sexta-feira 13: conheça os lugares mais mal-assombrados de Salvador

Mercado Modelo tem relatos de gritos misteriosos - Foto: Cleidiana Ramos

O censo de 2022 apontou Salvador como o lar de 2.417.678 pessoas, mas o IBGE corre risco de ter errado na conta. Acontece que que o Censo Demográfico conta apenas pessoas vivas, e há quem jure de pé junto que alguns lugares da capital baiana abrigam moradores do outro mundo.

O rol de invasores incluiria desde uma loira misteriosa até o fundador de um teatro, passando por uma ilha abarrotada de almas penadas.

- Confira alguns:

Casa das Sete Mortes

Na Rua Ribeiro dos Santos, número 24, no Pelourinho, encontra-se um casarão marcado por uma tragédia de 1755, cujos assassinatos nunca foram solucionados. A lenda diz que sete pessoas morreram no local, e surgem diferentes versões sobre o que aconteceu. Alguns contam que uma empregada se vingou de maus-tratos, outros falam de uma história de amor trágica, enquanto há quem afirme que as mortes foram causadas por envenenamento. O mistério - e o suposto fantasma - permanece até hoje.

Teatro Vila Velha

O Teatro Vila Velha, um dos principais marcos culturais de Salvador, carrega também uma aura de mistério. Dizem que o espírito de um dos fundadores do teatro ainda ronda o local, percorrendo os corredores, salas de ensaio e camarins. Há quem afirme ter visto sua presença ou ouvido sua voz em momentos inesperados, como se ele nunca tivesse deixado o espaço.

Igreja do Carmo

A lenda da Igreja do Carmo relata um evento misterioso envolvendo um grupo de jovens. Enquanto jogavam futebol na frente da igreja, ouviram uma voz distante pedindo silêncio. O pedido foi repetido, e então os portões da igreja começaram a tremer com grande intensidade, assustando o grupo, que fugiu em pânico. Para completar o mistério, naquele momento, não havia vento algum.

Palácio Rio Branco

Nos corredores silenciosos do Palácio Rio Branco, um antigo mistério continua a intrigar. A antiga sede do governo da Bahia seria o lar de uma mulher loira, vestida de branco, com os cabelos parcialmente presos e desarrumados. Alguns acreditam que ela seja um espírito do passado, talvez inspirada pela figura de uma mulher em um dos quadros do palácio.

Mercado Modelo

Embora seja um dos pontos turísticos mais famosos de Salvador, o Mercado Modelo esconde uma história sombria nos seus subterrâneos. Comerciantes afirmam ouvir gritos e pedidos de ajuda vindo das profundezas. Relatos falam de pessoas que se perderam nos túneis e nunca mais foram vistas.

Ilha do Medo

A calmaria da Baía de Todos os Santos contrasta com as histórias que envolvem uma de suas 56 ilhas. Chamada de Ilha do Medo, o local abriga um antigo casarão em ruínas, que funcionava como leprosário, isolando pessoas com hanseníase. Desde então, ela se tornou um local temido, com gritos e vozes estranhas que podem ser ouvidas nas proximidades.