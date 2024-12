Nossa Senhora de Guadalupe: Baía de Todos-os-Santos é palco da 1ª procissão marítima

Procissão com a imagem de Nossa Senhora do Guadalupe - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Pela primeira vez na história, a Baía de Todos-os-Santos foi palco de uma procissão marítima em homenagem a Nossa Senhora de Guadalupe, um marco na tradição religiosa e cultural da Bahia. O evento, realizado na quinta-feira (12), foi promovido pela Fundação Baía Viva com o apoio da comunidade local, órgãos públicos e parceiros, marcando a inclusão da festa da Rainha das Américas e Padroeira da América Latina no calendário de eventos religiosos do verão baiano.

Isabela Suarez, presidente da Fundação Baía Viva | Foto: José Simões/Ag. A TARDE

Em entrevista ao Grupo A Tarde, a presidente da Fundação Baía Viva e organizadora do evento, Isabela Suarez celebrou a realização da procissão. “O que a gente percebe é que com o tempo as procissões vão perdendo força. Demos um passo muito importante para retomar essas tradições. Tem tudo para que se firme como um evento que faça parte do calendário do verão baiano. A gente está muito feliz com a oportunidade de realizar. Sendo a primeira, ainda existe muita coisa para ser feita, para ser concebida. O importante é dar o primeiro passo, e ele está sendo dado aqui hoje.”

Para a presidente do Baía Viva, a procissão causa um impacto absoluto na comunidade local da Ilha dos Frades, prometendo fortalecer e impulsionar o turismo na região.

“A gente precisa entender que a cada ativação turística, a comunidade ganha. A Fundação Baía Viva tem uma tradição e uma história em privilegiar a comunidade. Todos os negócios são comandados por pessoas locais. Ao levar um evento turístico desse porte, as pessoas se movimentam economicamente, ganham mais, têm a chance de se reinventar, de apresentar suas especialidades. O turismo é a vocação natural de todas as ilhas da Baía de Todos os Santos”, acrescentou Suarez.

A procissão e a devoção

A procissão começou pela manhã, às 10h, com a embarcação Ouro Azul partindo do Terminal Náutico de Salvador rumo à Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, localizada na Ilha dos Frades e erguida no século XVII. A bordo, estavam convidados como empresários, autoridades políticas e membros de organizações ligadas à procissão.

Imagem de Nossa Senhora de Guadalupe foi transportada no barco Ouro Azul | Foto: José Simões/Ag. A TARDE

Uma imagem inédita de Nossa Senhora de Guadalupe, criada pelo renomado artista plástico brasileiro Vik Muniz, foi transportada na embarcação, tornando o momento ainda mais especial. Após cerca de uma hora e meia de viagem, o desembarque ocorreu no píer da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, onde os participantes foram recepcionados ao som de uma banda de fanfarra que executava hinos religiosos.

A imagem de Nossa Senhora de Guadalupe

Procissão com a imagem de Nossa Senhora do Guadalupe | Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Nesse instante, a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe foi revelada, dando início ao cortejo que seguiu pelas ruas da ilha, acompanhado por uma multidão de fiéis até a igreja. Sob aplausos, a imagem foi instalada ao lado do altar, como sinal de devoção. O diácono Paulo Silva conduziu a celebração na igreja e destacou a relevância do evento para a comunidade religiosa.

“É um grande marco para nossa comunidade, para nossa igreja, onde a mãe de Jesus Cristo está sendo homenageada. Nos sentimos muito agradecidos, pois é um momento único e incluir a procissão no calendário do verão baiano é muito importante, pois o turismo religioso também precisa ser divulgado e valorizado”, afirmou, após fazer um resgate da história e dos milagres atribuídos à santa.

Em seguida, o historiador e professor, Rafael Dantas, ressaltou a importância de iniciativas como essa para o resgate cultural da região. “A expectativa é de resgate da nossa cultura, da nossa história. Conversando mais cedo com Isabela Suarez, que faz um trabalho tão bonito na Fundação Baía Viva, lembramos da quantidade de procissões que existiam aqui na Baía de Todos-os-Santos em momentos passados. Muitas dessas procissões acabaram se perdendo com o tempo, e outras acabam sendo reinterpretadas, formatadas, resgatadas ou criadas. Então, esse momento é, sem dúvida nenhuma, uma iniciativa que eu espero que abra um novo momento para essas culturas tão ricas aqui na área”, concluiu.

Celebração no Restaurante Preta

Jau fez o encerramento da celebração a Nossa Senhora de Guadalupe | Foto: José Simões/Ag. A TARDE

Após as manifestações religiosas, os convidados visitaram o Casarão das Artes, um centro de artesanato que busca impulsionar a economia local na Ilha dos Frades, e desfrutaram de uma experiência gastronômica única no Restaurante Preta. Por volta das 15h, a programação foi encerrada com um show exclusivo do cantor Jau Peri, com muita baianidade e exaltação à cultura baiana.

Entre os presentes no evento, estavam o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz, o diretor de turismo da cidade, Gegê Magalhães, além dos empresários Wagner Miau, Ricardo e Marta Luzbel.