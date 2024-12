Isabela Suarez celebra 1ª procissão de Guadalupe: "Retomar essas tradições"

Imagem da santa de Guadalupe embarcando na Marina de Salvador na embarcação Ouro Azul - Foto: José Simões / Ag A TARDE

Construída no século XVII no alto de uma colina da Ilha dos Frades, com uma vista panorâmica para Salvador e a Baía de Todos os Santos, a capela histórica de Nossa Senhora de Guadalupe recebeu sua primeira procissão marítima, nesta quinta-feira, 12, data que celebra a santa.

A primeira edição da festa tem como compromisso incluir, na Bahia, a homenagem à Rainha das Américas e Padroeira da América Latina no calendário de festas religiosas do verão na Baía de Todos os Santos.

“O que a gente percebe é que com o tempo as procissões vêm perdendo força. Demos um passo muito importante para retomar essas tradições. Tem tudo para que se firme como um evento que faça parte do calendário e verão baiano. A gente está muito feliz com a oportunidade de realizar. Sendo a primeira, ainda existe muita coisa para ser feita, para ser concebida. O importante é dar o primeiro passo e está sendo dado aqui hoje”, afirma Isabela Suarez, organizadora do evento e presidente da Fundação Baía Viva.

Para Isabela Suarez, a procissão causa um impacto absoluto na comunidade local da Ilha dos Frades. O evento promete fortalecer e impulsionar o turismo na região.

“A gente precisa entender que a cada ativação turística, a comunidade ganha. A Fundação Baía Viva tem uma tradição e uma história em privilegiar a comunidade. Todos os negócios são comandados por pessoas locais. Ao levar um evento turístico desse porte, as pessoas se movimentam economicamente, ganham mais, têm a chance de se reinventar, de apresentar suas especialidades. O turismo é a vocação natural de todas as ilhas da Baía de Todos os Santos”, destaca Suarez.

Isabela Suarez – presidente da Fundação Baía Viva

A procissão de barcos levará uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, especialmente criada pelo consagrado artista plástico brasileiro Vik Muniz, até a capela na colina da Ilha. O cortejo marítimo saiu de Salvador às 10h, do Terminal Náutico e da Bahia Marina, com destino à Ilha dos Frades, onde a celebração continua até as 18h.

Após a instalação da imagem criada por Vik Muniz na igreja homônima, haverá a parte profana da festa, com atrações musicais no restaurante Preta, a metros da praia da Ponta de Nossa Senhora, uma das raras do Brasil com o selo Bandeira Azul, uma das principais certificações internacionais de preservação ambiental.

A experiência gastronômica da festa será assinada por Angeluci Figueiredo, chef do Preta, destino de milhares de pessoas durante todo o ano e um dos pontos mais frequentados da Baía.

A festa é um evento concebido pela Fundação Baía Viva, a comunidade da Ponta de Nossa Senhora da Ilha dos Frades, Andrea Velame e o restaurante Preta.