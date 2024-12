Cortejo de barcos conduz obra de Vik Muniz à Capela de Guadalupe; primeiro lote de ingressos esgotou

Uma procissão de barcos conduz uma imagem da Virgem de Guadalupe, criada e doada pelo artista plástico Vik Muniz, até a capela da colina da Ilha - Foto: Divulgação | Salvadordabahia

Os participantes da festa marítima de Nossa Senhora de Guadalupe vão viver, nesta quinta-feira, 12, às 9h, ao embarcar de Salvador rumo à Ilha dos Frades, a experiência de serem os primeiros a celebrar, nas águas da Baía de Todos-os-Santos, uma homenagem à Padroeira da América Latina e Rainha das Américas.

Uma procissão de barcos conduz uma imagem da Virgem de Guadalupe, criada e doada pelo artista plástico Vik Muniz, até a capela da colina da Ilha, situada numa das paisagens mais belas da região, onde a obra será instalada. A celebração marca a introdução do cortejo no calendário de festas da Bahia.

Com capacidade para cerca de 200 pessoas, o barco Ouro Azul, onde a imagem será transportada, sairá do Terminal Náutico de Salvador às 10h, seguido de embarcações particulares que sairão da Bahia Marina no mesmo horário, tendo como destino a Ilha dos Frades. A obra inédita de Vik Muniz foi produzida exclusivamente para a festa e, a partir de quinta-feira, ficará permanentemente na capela da Ponta de Nossa Senhora.

Show de Jau e buffet do Preta

As embarcações ancoram no Píer da Ponta de Nossa Senhora e de lá a imagem é conduzida até a capela. Após a instalação da imagem, de uma bênção religiosa e de uma visita ao Casarão da Artes, centro cultural idealizado pela Fundação Baía Viva, ONG responsável pela manutenção da capela e da preservação da praia, haverá uma festa para os participantes no Restaurante Preta, ao som do DJ Ga Salvia e um show do cantor Jau.

A experiência gastronômica e os drinks são assinados pelo Preta, um dos points mais procurados por baianos e turistas na Baía de Todos-os-Santos. Para quem ainda não adquiriu ingressos para o que será uma das festas mais bonitas deste verão, a sugestão é providenciar, pois o primeiro lote e o translado já estão esgotados. O embarque de volta para Salvador está previsto para as18h.

Construída no século XVII no alto de uma colina da Ilha dos Frades, com uma vista panorâmica das mais privilegiadas para Salvador e a Baía, a capela histórica de Nossa Senhora de Guadalupe há muito merece uma reverência festiva, agora concretizada. A festa tem como proposta incluir a homenagem à Rainha das Américas e Padroeira da América Latina no calendário religioso celebrado nas águas da Baía.

A procissão e o cortejo têm como cenário a paisagem da praia da Ponta de Nossa Senhora, uma das mais belas e de melhor balneabilidade da Bahia e das raras do Brasil com o selo Bandeira Azul, uma das certificações internacionais de preservação ambiental mais rigorosas. Também é na Ponta onde, desde 2018, funciona o Restaurante Preta, o Bar Pretilda e a Pousada Pretoca, roteiros de desejo de baianos e de quem visita a Bahia.

A criação e a doação de uma obra de arte por Vik Muniz para a capela, retratando, em linguagem contemporânea, a Virgem das Américas, será mais um elemento de atração para quem visita a Ilha. A festa é a consolidação de um projeto conjunto entre a Fundação Baía Viva, Andrea Velame e o Restaurante Preta, com o apoio da comunidade da Ponta de Nossa Senhora.

Serviço:

O quê – Primeira Procissão Marítima de Nossa Senhora de Guadalupe da Ilha dos Frades

Quando: 12 de dezembro de 2024/quinta-feira – Dia de N. Sa. de Guadalupe

Trajeto – De Salvador ao Píer da Ponta de Nossa Senhora – Ilha dos Frades

Ponto de saída do cortejo: Terminal Marítimo de Salvador (barco Ouro Azul) e Bahia Marina (barcos privados)

Embarque: 9h

Saída: 10h

Chegada à Ilha: 11:30

Início do cortejo até a capela: 12h

Visitação à Fundação Baía Viva: 12:30h

Show e festa: 13h – Shows de Jau e do DJ Ga Salvia, no Restaurante Preta

Embarque para o retorno: 18h

Coordenação: Fundação Baía Viva, Andrea Velame e restaurante Preta

Ingressos: 515,00 (por pessoa), incluindo buffet e bar no Preta, show de Jau e o DJ Ga Salvia

Contato para compra: (71) 99935-7111