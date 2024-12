Ato em homenagem a Luiz Alberto será realizado em Salvador

Ato faz homenagem ao legado de Luiz Alberto - Foto: Gustavo Bezerra/ PT na Câmara

A memória e o legado de Luiz Alberto, petroleiro aposentado, ex-deputado federal e ativista na luta pelos direitos humanos, em especial da população negra, será celebrada nesta sexta-feira, 13. O ato acontecerá na Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Salvador, a partir das 18h.

Nascido na cidade baiana de Maragogipe, em 1953, Luiz Alberto começou sua luta como servidor técnico da Petrobras, onde foi um dos pioneiros na defesa dos direitos trabalhistas no então Sindicato Único dos Petroleiros (SUP) e depois no Sindicato dos Químicos e Petroleiros da Bahia. Participou da fundação da Central Única dos Trabalhadores (CUT) na década de 1980, consolidando sua liderança no movimento sindical.



Na política, exerceu quatro mandatos consecutivos como deputado federal pelo PT da Bahia, entre 1997 e 2015. No Congresso Nacional, destacou-se na luta pela justiça racial, pelos direitos das religiões de matrizes africanas e pela valorização das mulheres, quilombolas, sem-terra, sem-teto e movimentos culturais.



Durante seu mandato, Luiz Alberto também foi um dos principais defensores da promoção da igualdade racial no Brasil. Sua atuação foi marcada pela criação e aprovação de políticas públicas voltadas para a reparação histórica das populações negras e vulneráveis.

Além de sua trajetória parlamentar, Luiz Alberto foi nomeado Secretário Estadual de Promoção da Igualdade do Estado da Bahia, ocupando o cargo de 2007 a 2008, licenciando-se do mandato de deputado federal. Nesse período, desenvolveu ações de impacto para combater o racismo estrutural e promover a inclusão social, consolidando-se como uma das lideranças mais expressivas na defesa dos direitos da população negra no estado.

Ele faleceu no dia 13 de dezembro de 2023, após sofrer um infarto.

Serviço

Homenagem a Luiz Alberto

Local: Faculdade de Medicina da UFBa, Vale do Canela - Salvador (Acesso pela rua ao lado da Cantina da Lua)

Data: 13 de dezembro de 2024

Horário: A partir das 18h