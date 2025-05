Tenente aposentado reconhece filho morto após tentativa de assaltar PM

Tenente reconheceu filho em vídeo que circula nas redes sociais - Foto: Reprodução

Um homem morreu baleado por uma policial militar após tentar cometer um assalto em um ponto de ônibus em Praia Grande, no litoral de São Paulo. O suspeito foi identificado pelo pai que é tenente aposentado também da Polícia Militar (PM), como Raphael Pupo Ranulpho, de 29 anos.

O tenente descobriu o caso e foi na delegacia após saber da ocorrência por meio de mensagens. O caso ocorreu na Avenida Dr. Roberto de Almeida Vinhas, no bairro Nova Mirim, na madrugada de quinta-feira, 24.

A policial militar, de 35 anos, presente na ocorrência, estava sem farda, e esperava um coletivo para ir ao trabalho. Nessa hora, uma dupla chegou ao local e anunciou o assalto. A PM atirou em um dos criminosos, que morreu. Já o comparsa, que acobertou o crime, conseguiu fugir.

Segundo boletim de ocorrência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito do suspeito no local do crime, mas ele não havia sido identificado. A policial prestou depoimento sobre o caso e foi liberada pelo delegado, após ele considerar que a agente atuou em legítima defesa.

Ainda no boletim, o pai do suspeito também tenente da PM relatou ter reconhecido o filho morto por imagens das câmeras de segurança do assalto que circulam nas redes sociais O agente aposentado contou que recebeu o arquivo por meio de grupos de mensagens com colegas da corporação e em seguida foi até a delegacia.

O filho do tenente já tinha passagem pela polícia e havia sido condenado por um roubo de celular ocorrido no bairro Boqueirão, em Praia Grande, em 2016.