Imposto de Renda 2025: saiba o que profissionais da saúde precisam saber

Imposto de Renda 2025 - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

A declaração do Imposto de Renda é uma obrigação anual que pode acabar se tornarnando um desafio para muitos profissionais da área de saúde. Com a multiplicidade de vínculos, tais como: plantões, atendimentos particulares e até mesmo sociedade em clínicas, a complexidade aumenta. Pequenos erros podem gerar em multas ou até mesmo em uma malha fina. Por isso, entender as regras específicas para a categoria é essencial para evitar problemas com a Receita Federal e garantir que você não pague mais impostos do que deveria.

Quem Precisa Declarar?

Profissionais da saúde que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888,00 em 2024 estão obrigados a declarar. Além disso, se você recebeu rendimentos isentos acima de R$ 200.000,00, possui bens acima de R$ 800.000,00 ou realizou operações na bolsa de valores (vendas de ações a partir de 40.000,00), também precisa prestar contas à Receita.

Como Declarar Seus Rendimentos?

A principal dificuldade dos profissionais da saúde está na multiplicidade de fontes de renda. Veja como organizar cada uma delas:

Salário CLT: Informado pelo empregador no informe de rendimentos.

Plantões e atendimentos particulares: Se você recebe como autônomo, deve preencher o Carnê-Leão e importar as informações para a declaração.

Recebimentos pela Pessoa Jurídica: Caso tenha uma empresa aberta, os rendimentos devem ser declarados conforme o regime tributário adotado (Lucro Presumido ou Simples Nacional).

A falta de organização nesses registros pode levar à inconsistência na Receita Federal, resultando em autuações e cobranças indevidas.

Como Reduzir a Tributação?

A Receita Federal permite deduções que podem diminuir sua carga tributária legalmente. Algumas das principais são:

- Despesas com educação (cursos, pós-graduação, especializações)

- Gastos com consultório próprio (aluguel, equipamentos, funcionários)

- Plano de saúde e despesas médicas (tanto pessoais quanto de dependentes)

A correta inclusão desses valores pode representar uma economia significativa no imposto devido.

Evite a Malha Fina

Erros comuns, como omitir rendimentos, declarar despesas sem comprovação ou utilizar categorias erradas, podem gerar problemas com a Receita. Para evitar dores de cabeça, é fundamental manter uma contabilidade organizada e buscar orientação profissional.

