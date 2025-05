Conexão: Atmosfera Chile promove vínculos entre Brasil e país vizinho

Jantar que aconteceu no restaurante Altruísta Osteria e Enoteca, no Jardins - Foto: Bruno Battaglia

A capital paulista foi palco da primeira edição do encontro Atmosfera Chile, que tem como objetivo aproximar cada vez o país vizinho ao Brasil e aconteceu entres os dias 28 e 30 de abril. O país é um dos principais destinos turísticos escolhido pelos brasileiros que, em 2024, recebeu mais de 780 mil pessoas, e representa um crescimento de 218% em relação a 2023.

O Portal A TARDE foi convidado para participar do evento, promovido pela agência Imaginadora. Na noite de segunda-feira, 28, fomos recepcionados para um jantar exclusivo, onde fizemos uma imersão para conhecer um pouco mais dos vinhos chilenos e provar pratos que combinem com as bebidas ofertadas. Pudemos provar de diversos rótulos que deixaram o jantar ainda mais especial a exemplo do vinho tinto VIK-A - Cabernet Sauvignon, servido no restaurante italiano Altruísta Osteria e Enoteca, no bairro Jardins.

Já na terça-feira, 29, estivemos no evento, onde fomos apresentados às mais diversas regiões do Chile e os vinhos que são produzidos e consumidos em todo o mundo. Para entender um pouco desse universo entrevistamos a sommelier Renata Magalhães, que nos deu uma aula sobre a diversidade de uvas e produtos de qualidade produzidos na América do Sul.

"O Chile é o país da América do Sul que os brasileiros mais se identificam porque, de ponta a ponta, entrega muita qualidade e bom custo-benefício. O Chile, nos quatro cantos do país tem interferências naturais que só tem lá tem interferência do gelo, do deserto, das montanhas, enfim. Tudo isso influencia, mas o solo do Chile é muito rico, o clima muito diversificado, então a gente sempre tem várias vinícolas que produzem vinhos em regiões diferentes justamente para querer aproveitar essa diversidade", destacou.

"Essa riqueza que cada região ali traz e entrega uma tipicidade muito diferente da outra. Então os produtores entenderam isso porque a diversidade é muito única", acrescentou. Magalhães salientou ainda que a melhor hora para fazer a degustação do vinho é nas primeiras horas da manhã mesmo antes do café porque as papilas gustativas estão limpas, sem interferências.

Amostra de vinhos tradicionais do Chile feita por Renata Magalhães | Foto: Bernardo Rego | Ag A TARDE

Sobre o paladar para aceitar um vinho mais encorpado ou mais leve, ela disse que é possível treinar para se adaptar aos diversos sabores, mas salientou que é fácil reconhecer quando um produto é de boa qualidade.

Como chegar ao Chile

Diante de toda essa diversidade e riquezas, A TARDE conversou com operadores de turismo para saber se existe burocracia para chegar ao Chile e quais capitais oferecem voos para o país sul-americano.

A representante da SKY Airline, Laurence Brotero, explicou que há voos diários e sazonais de diversas capitais, incluindo Salvador. Segundo ela, os voos regulares saem de São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis, todos com destino a Santiago. Há também os voos sazonais, na temporada da neve de junho a setembro que partem de Porto Alegre e Belo Horizonte.

Segundo Brotero, na época da neve, saindo de São Paulo, há quatro voos diários, do Rio de Janeiro, são dois, e Florianópolis também. Em Salvador, são dois voos semanais para Santiago.

Para o gerente da CTS, François Carrère, empresa que atua há mais de 40 anos no mercado, uma das novidades no Chile é que já existem guias e motoristas que falam o português o que facilita bastante para o turista brasileiro. Além disso, pontuou que a Argentina tem sido um destino muito caro, por isso os brasileiros têm optado ir para o Chile conhecer a neve e todas as outras belezas naturais que o país tem a oferecer.

*O repórter viajou a São Paulo à convite da empresa Imaginadora.