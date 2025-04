Chile e Argentina reforçam laços para atrair turistas brasileiros

Astroturismo é uma das experiências a serem vividas no Chile - Foto: Divulgação

As conexões turísticas e econômicas entre países da América Latina têm se intensificado nos últimos anos, e o Brasil está no centro dessas relações. Ao Portal A TARDE, representantes do Chile e da província de Salta, no norte da Argentina, destacaram atrações naturais, culturais e gastronômicas - como um bom vinho ou um deserto paradisíaco - que os brasileiros podem encontrar em seus destinos.

Durante a WTM Latin America 2025, um dos principais eventos B2B de turismo e viagens da América Latina, em São Paulo (SP), Verónica Pardo, subsecretária de Turismo do Chile, falou sobre a diversidade geográfica e climática do território chileno, que oferece experiências para todos os gostos.

“Todo mundo pensa que o Chile é frio e não é assim. É frio no sul e no inverno, mas setembro a dezembro, na primavera e no verão não há frio. Já o outono tem umas cores que são maravilhosas no sul do Chile, amarelo, roxo, laranja, tem a mistura de vulcões com neve e lagoas”, descreveu Pardo.

Verónica destacou a força da gastronomia chilena e o reconhecimento dos vinhos do país, procurado por muitos brasileiros. Trouxe destaque para a região sul e extremo sul com o avistamento de baleias e pinguins, mas enfatizou, principalmente, o astroturismo no norte chileno.

“O Chile tem os céus mais limpos quase do planeta, 50% da capacidade astronômica do planeta está no país. Essa experiência, que é feita por astrônomos, hoje está sendo aproveitada para fazer astroturismo. A experiência de ver céus, comer frutos de mar e poder comer também vieiras, é uma experiência muito incrível”, comentou Verónica.

Verónica Pardo, subsecretária de Turismo do Chile | Foto: Divulgação

Já o Deserto do Atacama, o mais árido do mundo, guarda festas tradicionais e igrejas coloridas que contrastam com a paisagem. “Em maio, tem a festa da Cruz de Maio e todos os povos dançam para essa cruz, com vestidos e cores incríveis. Em julho, tem a festa da Tirana, que é uma maravilha. Isso é mais ao norte de São Pedro do Atacama. É muito bonito, vale a pena ver uma cor marrom, vermelha. É realmente uma sensação de estar em Marte, na Lua”, disse Verónica.

Pardo ainda reforçou que os brasileiros, ao buscarem experiências como fiordes e glaciares na Europa, podem encontrar alternativas mais acessíveis no sul do Chile. “É muito mais perto e mais sustentável ir até o Chile para conhecer isso. Neve e os parques ao sul. Nós temos a segunda maior reserva de água doce do planeta. Então, ver estes glaciares é uma impressão gigante que muitos brasileiros vão procurar no norte da Europa”, pontuou a subsecretária.

Salta: a joia argentina

Na província argentina de Salta, também é possível encontrar cenários de tirar o fôlego. De acordo com Martin Yaguado, representante do turismo da província, Salta tem se destacado como destino preferido por brasileiros que buscam algo além dos roteiros tradicionais.

“A maior parte das nossas primeiras e mais antigas cidades na Argentina foram fundadas pelos espanhois, no nosso setor norte. Então, podemos encontrar um patrimônio rico em cultura, rico em arquitetura e também das culturas pré-hispânicas”, explicou Yaguado.

A província é famosa por seus vinhos cultivados a mais de 2.700 metros acima do nível do mar, destaca Martin. Essa atitude traz características diferentes de outras regiões, como Mendoza. “Muitos sommeliers brasileiros que conhecem muito da nossa culinária adoram esse destino”, pontuou.

Canyon em Salta | Foto: Divulgação

Salta também é lar de grandes paisagens naturais, como o deserto andino com altitude de até 4.200 metros. Martin afirma que é um destino para todos os tipos de grupos: jovens, famílias, casais, entre outros.

“Podemos passar da floresta subtropical e tropical a um deserto, como é o deserto da Cordilheira dos Andes, o que nós chamamos de região da Puna. Temos um percurso, uma viagem em trem que chega até os 4.200 metros acima do nível do mar, o que faz desse destino um dos mais altos enquanto experiência ferroviária na América Latina. É no contexto de uma paisagem que parece o planeta Marte”, resumiu Yaguado.

A taxação dos EUA interfere no turismo latino?

Questionados sobre os possíveis impactos das novas taxações dos EUA sobre importações, os representantes mostraram otimismo. “Termos muito boas relações comerciais com os outros países, eu acho que não vai afetar realmente muito forte. Hoje já temos uma relação forte de desenvolvimento, o Chile é o destino que está sendo escolhido justamente pela quantidade de oferta que nós temos, a propósito das boas relações comerciais com o mundo inteiro”, afirmou Veronica Pardo.

Na Argentina, a preocupação gira em torno do câmbio e da inflação, mas pode trazer bons frutos para os turistas brasileiros. “O governo argentino está apresentando algumas variantes que vão liberar o dólar e permitir a sua cotação livre, o que vai um pouco também equilibrar o valor da nossa moeda, com o custo dos brasileiros, para permitir eles visitarem o nosso país sem que aquela viagem represente um custo muito alto”, finalizou Martin Yaguado.

*Repórter viajou para São Paulo a convite da WTM Latin America.