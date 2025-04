Bahia marca presença na WTM Latin America com diversidade de destinos

O estande Bahia Turismo foi um dos pontos no evento - Foto: Divulgação

Com uma variedade de representantes do turismo baiano, público e privado, a Bahia marcou presença na WTM Latin America 2025, uma das principais feiras B2B de turismo e viagens da América Latina, realizada em São Paulo (SP). O estande contou com baianas servindo acarajé e representações do estado.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Luiz Castro, coordenador técnico da Secretaria de Turismo da Bahia, disse que a participação na WTM é estratégica. “A Bahia tem que estar presente em quase todos os eventos do calendário turístico nacional. Não adianta o Estado estar sozinho em um evento desse porte. É importante que, junto a nós, estejam hoteleiros, receptivos, municípios turísticos, aqui representados por seus, executivos de turismo, seja o secretário ou qualquer outro”, destacou.

A diversidade dos segmentos turísticos da Bahia também é um dos grandes atrativos levados ao evento. Com o maior litoral do país, cerca de 1.180 km de praias, o estado se destaca pelo turismo de sol e mar, mas também busca ampliar sua oferta.

“A Bahia tem uma série de segmentos turísticos, turismo de aventura, ecoturismo, observação de aves, avistamento de baleias, turismo religioso, que hoje se fortaleceu muito em Salvador com a Canonização de Santa Dulce, além de enoturismo na região do São Francisco e Chapada Diamantina, turismo gastronômico, de luxo, LGBTQIAPN+, de base comunitária, étnico-afro. Eu costumo dizer que a gente só não tem neve, o resto a gente tem e é muita coisa”, detalhou.

De acordo com Luiz Castro, o turismo tem o poder de transformar realidades e criar oportunidades em locais antes pouco explorados. “Eu conheci muitos lugares que não eram nada e hoje são super destinos turísticos. O turismo, na hora que um lugar se torna um destino forte, gera emprego e renda para a população, atrai investimentos, hoteis e restaurantes. Beleza natural a gente tem demais na Bahia, mas muitas vezes não é só a beleza natural, é a estrutura uma série de coisas”, disse.

Um exemplo citado foi a praia Baixio, no município de Esplanada, que vem se destacando como um novo polo turístico. “Baixo para o turismo não era grande coisa. Hoje virou um super produto turístico, com boa estrutura, e vai ter mais. Em breve, terá o primeiro hotel da rede Anantara das Américas, uma rede de hoteis de luxo que tem nos Emirados Árabes, na Itália, na Turquia, em Portugal, na Espanha, na África, na Indonésia, na Tailândia, no Vietnã”, comentou.

O estande Bahia Turismo foi um dos pontos no evento, que também contou com expositores de cada estado do país e participação de 40 países.



Turismo comunitário conquista prêmio ouro

Caminhos do Sertão, ganhou o prêmio ouro, na categoria Patrimônio Imaterial | Foto: Divulgação

O projeto comunitário Instituto Santa Cruz - Ponta da Serra, do município baiano de Adustina, na zona turística Caminhos do Sertão, ganhou o prêmio ouro, na categoria Patrimônio Imaterial, no concurso de Turismo Sustentável da World Travel Latin America (WTM).

O projeto premiado integra a Rede Batuc, entidade reconhecida internacionalmente, que tem o apoio da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA). No estande do órgão, a experiência da devoção religiosa à Santa Cruz é divulgada, incluindo trilhas pela Caatinga, artesanato e gastronomia inspirada na cultura sertaneja.

“A gente chegou na feira com o bronze já garantido, mas a confiança era em algo maior, porque fazemos um turismo responsável, que está transformando a comunidade. Veio o ouro, para a nossa enorme felicidade. Queremos agradecer pela visibilidade internacional que a Setur-BA nos proporcionou, aqui na WTM. O Sertão baiano venceu", comemorou a presidente do Instituto Santa Cruz, Patrícia Oliveira.

A diversificação da oferta de experiências na Bahia também está em destaque na feira, como o turismo de observação de aves, que ganhou o primeiro roteiro integrado do segmento, no Brasil, por meio de iniciativa da Setur-BA.

*Repórter viajou para São Paulo a convite da WTM Latin America.