Turismo de experiência e inclusão guiam resort em Ilhéus

Jardim Atlântico Beach Resort , em Ilhéus - Foto: Divulgação

Com a ascensão do turismo de experiência, hoteis e resorts têm investido cada vez mais em vivências autênticas, personalizadas e também um maior foco no acolhimento. Em Ilhéus, no sul da Bahia, o Jardim Atlântico Beach Resort completa 20 anos sob a atual gestão em 2025, e tem buscado adaptar esse conceito à realidade do empreendimento.

O Portal A TARDE esteve no WTM Latin America 2025, um dos principais eventos B2B de turismo e viagens da América Latina, realizado em São Paulo (SP). Leila Borges, gerente geral do Jardim Atlântico, destacou algumas experiências que o turista pode vivenciar enquanto hóspede, como as visitas nas fazendas de cacau da região.

“O hotel tem uma loja com produtos da região, com mais de 40 marcas de chocolates, porque a gente precisa que o nosso viajante experimente temos de melhor. Não existe Ilhéus sem cacau e chocolate. A gente tem uma grande parceria com as fazendas de cacau, porque nós temos seis a sete fazendas que estão estruturadas para visitação. Elas recebem os visitantes para conhecer do plantio, a colheita, a fermentação e a fábrica e produção do cacau, até a prateleira”, ressaltou Leila.

Além disso, o hotel é sede de um lançamento na região para avistamento de baleias, uma experiência que só acontece em um período específico no ano. “As baleias Jubarte passam pela costa brasileira, indo para Abrolhos, para fazer a reprodução entre os meses de maio e agosto. É possível que os visitantes tenham essa experiência de ir até o mar, bem na costa, e consigam ver as baleias. O hotel é parceiro da primeira agência que lançou isso, dois biólogos da Universidade Estadual de Santa Cruz”, completou.

Na gastronomia, o cardápio mescla a culinária baiana com pratos internacionais. De acordo com Leila, após consultoria do chef italiano Renato Ialenti, o restaurante do hotel passou a oferecer uma experiência completa, com destaque para moquecas, acarajés, risotos e peixes da região.

Inclusão como parte da experiência

Jardim Atlântico Beach Resort , em Ilhéus | Foto: Divulgação

O turismo de experiência também passa pela forma como o hóspede é acolhido. Segundo Leila, o Jardim Atlântico tem investido em acessibilidade, com instalações como cadeira elevadora na piscina, cadeira anfíbia para acesso à praia e treinamentos para a equipe de atendimento.

“O hotel investiu bastante para a gente conseguir colocar cada vez mais a inclusão como foco. Um hotel familiar como o nosso recebe muitas crianças e, hoje em dia, a gente tem visto que as crianças especiais têm viajado cada vez mais”, explicou.

As atividades para crianças, por exemplo, foram pensadas para estimular o imaginário sem depender de tecnologia, investindo no lúdico. “É brincar de massinha, de correio, de bola, na piscina. Com crianças com doenças invisíveis e especiais, toda equipe aprende a adaptar as brincadeiras. Criança especial que tem alguma dificuldade de agitação, de som, de velocidade, de compreensão, de interação, tudo adaptável”, detalhou.

Estratégias na baixa temporada

Para manter a ocupação em alta durante a baixa estação, o Jardim Atlântico aposta em promoções atrativas, como diárias extras em pacotes e parcerias com operadores turísticos.

“Nós temos compra de cinco diárias, compra de quatro diárias e leve cinco. Também fazemos parcerias específicas com os operadores que trabalham bastante o ano inteiro. Temos também na baixa estação um público corporativo, que é mais forte, porque você tem aquelas reuniões de negócios e socializações que são mais comuns”, explicou.

| Foto: Divulgação

Leila disse ainda que casamentos também são destaque nesse período. Por isso, o hotel trouxe uma novidade: uma nova tenda de eventos à beira-mar.

Cuidado ambiental

A preocupação ambiental é um dos focos principais atualmente nos empreendimentos em geral. O Jardim Atlântico buscou se enquadrar dentro desse nicho. De acordo com Leila, o hotel foi um dos fundadores da cooperativa local de reciclagem e mantém rígido controle sobre gestão hídrica, elétrica e de resíduos.

“Nós somos um dos pais da cooperativa de reciclagem da cidade, que sustentava 50 famílias, hoje é um pouco menos, mas é um hotel extremamente focado em sustentabilidade. A gente tem projetos na gestão elétrica, na gestão hídrica, na gestão de resíduos, muito focado na inclusão. O ESG é algo que a gente foca antes até dele estar batendo, sendo tão trabalhado quanto agora. Hotel que não usa copos descartáveis, só apenas copos de papel. A gente não usa nada que seja de uso único”, pontuou.

*Repórter viajou para São Paulo a convite da WTM Latin America.