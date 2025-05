Anvisa toma decisão polêmica com venda de creme dental da Colgate

Creme dental é proibido no Brasil - Foto: Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) voltou a interditar, nesta quarta-feira (30), a venda do creme dental Colgate Total Clean Mint. A medida foi restabelecida após a própria fabricante, a Colgate-Palmolive, retirar o recurso que havia suspendido temporariamente a proibição.

A interdição havia sido determinada, inicialmente, em março deste ano, após a agência receber um número significativo de relatos de efeitos adversos relacionados à nova fórmula do produto. Entre os problemas informados por consumidores estão lesões bucais, dor, sensação de queimação, inchaço nos lábios e inflamações na gengiva.

De acordo com a Anvisa, os sintomas relatados impactaram de forma significativa a qualidade de vida dos consumidores e, em alguns casos, geraram custos médicos. A nova composição do produto, que trocou o fluoreto de sódio por fluoreto de estanho, está no centro das suspeitas.

Em nota, a Colgate afirmou que a decisão de retirar o recurso reforça a colaboração da empresa com a Anvisa e o avanço das análises técnicas. “Acreditamos em uma resolução breve e mantemos nossa confiança na segurança e qualidade do produto”, informou a empresa, que também colocou seus canais oficiais à disposição para esclarecimentos.

Relembre a proibição

A primeira interdição do Colgate Total Clean Mint ocorreu após a Anvisa identificar 13 possíveis efeitos adversos associados ao uso do produto. Nas redes sociais, consumidores relataram aftas, feridas na boca, dores na língua e gengiva, sensação de ardência e dificuldades para escovar os dentes.

A ação da agência está respaldada pelos artigos 6º e 7º da Lei nº 6.360/1976, que permite a retirada imediata de circulação de produtos considerados nocivos à saúde. As medidas aplicáveis incluem apreensão, recolhimento, suspensão da venda e proibição de fabricação, distribuição e propaganda.

A empresa ainda não divulgou detalhes sobre a reformulação ou substituição dos produtos nas prateleiras.