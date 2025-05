Anvisa avalia 41 creatinas e apenas uma passa em todos os testes

40 produtos apresentaram erros em seus rótulos - Foto: Freepik

A Anvisa analisou 41 suplementos de creatina disponíveis no mercado brasileiro, fabricados por 29 empresas. A avaliação, realizada em parceria com as Visas estaduais e o INCQS, teve como objetivo verificar o teor de creatina, a adequação da rotulagem e a presença de materiais estranhos. Embora todos os produtos estivessem livres de contaminantes, 40 apresentaram erros em seus rótulos.

A maior falha encontrada foi a de rotulagem, incluindo alegações não autorizadas sobre propriedades do produto, informações nutricionais fora do padrão, e a falta de dados sobre frequências de consumo e número de porções. Essas incorreções, embora não apresentem risco à saúde, podem levar a notificações aos fabricantes, que deverão corrigir as falhas conforme as regulamentações de rotulagem estabelecidas pela Anvisa.

No que diz respeito ao teor de creatina, todos os produtos estavam dentro dos parâmetros, com exceção de um, que apresentou um teor abaixo do exigido. No entanto, não houve variações que caracterizassem infrações sanitárias. A Anvisa explicou que a diferença nos resultados em relação a levantamentos anteriores pode indicar ajustes no processo produtivo de alguns fabricantes após as primeiras análises.

A análise também revelou que a creatina CREATINE MONOHYDRATE – 100% PURE, da Athletica Nutrition foi a única a passar em todos os testes, apresentando resultados satisfatórios. Já a amostra do produto que foi reprovada no teor de creatina está em processo de apuração, e a marca não foi divulgada até o momento.