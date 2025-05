Praias impróprias: saiba quais os riscos de banho no mar contaminado

Doenças dermatológicas são causadas pelo contato com microorganismos ou substâncias irritantes presentes na água - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Em Salvador, nesta sexta, 25, oito praias estão impróprias para banho devido à alta concentração de bactérias. Diante disso, o Portal A TARDE ouviu a dermatologista Maisa Pamponet para saber quais riscos os banhistas estão expostos pelo contato com microorganismos ou substâncias irritantes presentes na água contaminada.

Segundo informações do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), as praias da Pituba, Armação, Boca do Rio, Corsário, São Tomé de Paripe, Bonfim, Pedra Furada e Rio Vermelho estão impróprias para o banho nesta sexta, 24.

Dermatologista Maisa Pamponet, titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) | Foto: Acervo pessoal

Conforme o instituto, a água do mar se torna imprópria para o banho devido à contaminação por esgoto, lixo urbano e resíduos levados pelas enxurradas.

De acordo com a dermatologista Maisa Pamponet, titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), as doenças dermatológicas são causadas, neste caso, pelo contato com microorganismos ou substâncias irritantes presentes na água contaminada.

Dermatite de contato irritativa que é uma reação inflamatória causada por agentes químicos e poluentes presentes na água. Os sintomas incluem vermelhidão, coceira, ardência e descamação da pele. Micoses superficiais – infecções causadas por fungos que se proliferam em ambientes úmidos, podendo provocar lesões avermelhadas, coceira e descamação, especialmente em áreas de dobras. Infecções bacterianas, como celulite e erisipela – que ocorrem quando bactérias presentes na água contaminada penetram através de feridas ou lesões na pele, causando inchaço, vermelhidão, dor e febre. Bicho geográfico (larvas migrans): Infecção causada por larvas de vermes que podem entrar pela pele. Infecções por Vibrio vulnificus – embora mais raras, podem ocorrer em águas marinhas contaminadas e causar infecções graves, principalmente em pessoas com feridas expostas, pele sensível ou imunocomprometidas.

Conforme a dermatologista, o tratamento varia conforme o tipo de patologia e pode incluir cremes ou medicamentos orais como anti-inflamatórios, antibióticos e antifúngicos.

“A principal forma de prevenção é evitar o banho de mar entre 24 e 72 horas após chuvas intensas, especialmente se houver placas de advertência. Também é importante não entrar na água caso existam feridas ou lesões na pele e higienizar o corpo com água limpa após eventual contato com o mar contaminado. O uso de calçados ao caminhar na areia e cuidados especiais com crianças e idosos também são recomendados”, orienta Pamponet.