Salvador sedia lançamento de produtos corporais para peles pretas e pardas

Natura lança nova linha de produtos corporais Tododia Jambo Rosa e Flor de Caju - Foto: Divulgação Natura Tododia

Com características diversas entre si, cada pele exige um cuidado diferente para se manter sempre hidratada. E quando se fala em peles pretas e pardas, estudos comprovam que elas têm necessidades específicas. Por isso, como forma de proporcionar mais atenção e cuidado às mulheres negras, a Natura lançou uma nova linha de produtos corporais: Tododia Jambo Rosa e Flor de Caju.

Lançada na última sexta-feira, 28, na Chácara Baluarte, em Salvador, a capital mais negra fora da África, a nova linha Tododia Jambo Rosa e Flor de Caju foi desenvolvida a partir de estudos com mais de duas mil mulheres autodeclaradas pretas ou pardas e testada em mais de 120 variações de tons de pele negra. Os novos produtos trazem ingredientes como Niacinamida, Pantenol, Óleo de Gergelim e Vitamina E, ativos inéditos nas fórmulas da linha Tododia.

Ao Portal A TARDE, a Head de Diversidade, Equidade e Inclusão da Natura, Aline Lima, explicou que a criação dos produtos buscou compreender as diferentes necessidades dessas mulheres em 360º, não apenas no sentido científico, mas, também entendendo dores e vivências para conseguir oferecer soluções completas.

"Eu como mulher negra, bem sei que somos atravessadas por muitas histórias que se repetem. E o lançamento dessa linha expande o portfólio de produtos, respeitando as particularidades de diferentes tipos de pele e fortalecendo a inclusão. É uma linha que tem muita representatividade e sabemos que a representativa desempenha um papel essencial na construção da autoestima”.

Aline falou ainda sobre o processo de escolha de Salvador para o lançamento do produto. A cidade foi berço das pesquisas realizadas pela Natura para o desenvolvimento da linha. Segundo ela, o Projeto Dandara, estudo que fundamenta o lançamento da nova linha, realizou um mapeamento sobre o bem-estar da mulher negra por meio de abordagem psicossocial.

Aline Lima, Head de Diversidade, Equidade e Inclusão da Natura

“Salvador, além de ser a capital mais preta do Brasil, é um lugar de muita potência e ancestralidade. Um lugar que conta a história do país. Quando a gente entendeu a necessidade de falar sobre o bem-estar da mulher preta e parda, das mulheres negras do nosso país, não existiria outro lugar mais apropriado para começar a contar essa história", afirmou Aline.



"Inclusive, em 2022, a equipe da Natura por meio do projeto Dandara, realizou uma imersão na cidade para visitar nossas consultoras, para se aproximar ainda mais do público-alvo. Conhecemos a cidade, escutamos as mulheres da nossa rede, na qual coletamos informações, depoimentos e demandas, juntamos com nossos cientistas, criamos uma pesquisa que nortearam a criação da linha”, complementou.

A fragrância da linha foi desenvolvida pelo franco-caribenho Jerry Padoly, um dos poucos perfumistas negros do mundo. Inspirado na imersão em Salvador, ele criou uma composição que combina notas frutais tropicais a um sofisticado corpo floral, conectando o produto à ancestralidade e à cultura negra. “Esta viagem me conectou diretamente com minhas raízes, aos meus valores e propósito como perfumista”.

Jerry Padoly, perfumista responsável por desenvolver a frangrância | Foto: Leilane Teixeira / Portal A TARDE

Baiano de origem, o vice-presidente de Negócios da Natura, Agenor Leão, reforçou ao Portal A TARDE que o lançamento, além de representar um avanço para o mercado cosmético, é uma oportunidade de negócio que beneficia todos envolvidos. Segundo ele, a Natura também tem um compromisso com a inclusão e a diversidade internamente.

“Nossas pesquisas para desenvolvimento são construídas com base na pirâmide demográfica do Brasil e estamos continuamente avaliando e expandindo nossas opções de produtos e ações para garantir mais inclusão a essa população. Os negros representam 57% da população brasileira, segundo o IBGE. Ainda assim, é uma população negligenciada pela indústria de cosméticos e também dentro das empresas. Por isso, temos uma meta de ter até 2030, 30% dos funcionários negros dentro da empresa em cargo de liderança. Para isso, já contamos com vários programas de aceleramento que farão isso possível. Como trainees, programas de estágio exclusivo para negros e outras ações.

Vice-presidente de Negócios da Natura, Agenor Leão | Foto: Leilane Teixeira / Portal A TARDE

Celebridades marcaram presença

As atrizes Sheron Menezzes e Érika Januza estiveram presentes no lançamento. Artistas negras, elas se sentiram representadas.

“É de extrema importância ter uma linha pensada para a gente, para a nossa pele, para as nossas necessidades, porque a pele preta tem necessidades diferentes. Portanto, a nossa pele estar em foco nesse momento, neste evento, é muito importante. E é aqui em Salvador, a cidade de mais gente preta, as pessoas mais lindas do mundo estão aqui. Então estou muito feliz com essa linha, que traz produtos para uniformizar, hidratar e deixar nossa pele brilhando mais do que já brilha por si só”, disse Sherom Menezes ao Portal A TARDE.

Atriz Sherom Menezes | Foto: Leilane Teixeira / Portal A TARDE

A atriz Érika Januza ressaltou a importância da representatividade negra e falou da ligação com a Bahia. Para ela, o estado é como “um pedacinho de casa”.

"É muito importante quando uma marca para, olha e entende que cada mulher é diversa e que dentro ainda das mulheres pretas, temos diversos tipos de pele. Quando eu chego aqui e olho para esse lugar e me vejo e me reconheço, fico até arrepiada. Quando eu olho para uma propaganda e vejo mulheres parecidas comigo, eu celebro. E aqui em Salvador, eu me sinto representada o tempo todo. Toda vez que eu venho aqui, eu me sinto muito em casa, porque eu olho para o lado e me reconheço da mesma forma que estão me reconhecendo aqui. Então, acho que a escolha de fazer esse lançamento aqui, não foi à toa”.

Atriz Érika Januza | Foto: Leilane Teixeira / Portal A TARDE

Influenciadores também estiveram presentes

O evento teve forte presença de influenciadores negros de diversas regiões do país, e, principalmente, da Bahia. Nascida no interior do estado, mas morando em Salvador há anos, Mayla Cristina contou que se sentiu “privilegiada” com o lançamento.

“Eu me sinto privilegiada, porque é muito difícil ter marcas que pensem dessa forma, que busquem embasamento científico, pesquisar sobre nós, mulheres pretas e pardas. Então, tem uma importância absurda ter marcas que se empenhem nisso para criar produtos que são pensados na nossa necessidade. E a minha história com a Natura é de longo tempo, porque minha mãe é revendedora da Natura, então eu já conheço e uso os produtos desde mais nova. Agora poderei usar da minha influência para ampliar o uso e fazer com que mais mulheres negras tenham acesso a algo pensado para elas”, disse ao Portal A TARDE.

Influenciadora baiana Mayla Cristina | Foto: Leilane Teixeira / Portal A TARDE

Conheça os produtos da nova linha Natura Tododia Jambo Rosa e Flor de Caju

Linha de produtos Natura Tododia Jambo Rosa e Flor de Caju | Foto: Leilane Teixeira / Portal A TARDE

1. Esfoliante Nutritivo Suavizante: combina Óleo de gergelim, Pantenol e Vitamina E com micropartículas de sementes de damasco, elimina as impurezas e esfolia a pele sem agredir, auxiliando na prevenção de pelos encravados;

2. Óleo em Creme Ultranutritivo Restaurador: reforça a barreira de proteção e promove um brilho radiante. Sua fórmula, que combina Óleo de gergelim, Niacinamida e Pantenol com a Tecnologia Prebiótica, uniformiza a textura da pele e ajuda no reparo de áreas mais ressecadas e na redução da aparência de estrias, além de entregar 72 horas de hidratação intensa.

3. Manteiga Uniformizadora de Tom: fortalece a barreira cutânea em apenas duas semanas de uso. Garante um filme protetor às áreas de maior ressecamento, como cotovelos e joelhos, enquanto restaura a luminosidade da pele. Sua fórmula reduz em 64% a produção de radicais livres e ajuda a recuperar a uniformidade do tom da pele, além de acelerar a renovação celular, deixando-a visivelmente mais uniforme e radiante.

4. Creme Corporal Nutrição Radiante: nutre até 2x mais e protege sua pele das agressões do dia a dia com efeito uniformizador, promovido pela Niacinamida presente em sua formulação.

5. Geleia Iluminadora Corporal: a Geleia Iluminadora Jambo Rosa e Flor de Caju promove “efeito glow”, enquanto hidrata profundamente a pele com Óleo de gergelim, Pantenol e Vitamina E. Entrega 72h de hidratação, sendo também capaz de potencializar a hidratação do Creme Corporal Nutrição Radiante, quando usado de maneira combinada.