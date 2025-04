'Soteropostando': influenciadores espalham a cultura de Salvador nas redes sociais

O povo soteropolitano é, sem dúvida, um dos mais criativos do Brasil. E como diz o ditado, por aqui "não se nasce, se estreia". Seja na arte, literatura, música, cinema, moda, turismo e gastronomia, quem é de Salvador, sempre encontra uma maneira de brilhar. E por falar em brilhar, é através das redes sociais que o próprio soteropolitano consegue fazer com que não só o seu brilho, mas, principalmente, o brilho de Salvador seja contemplado por pessoas de todos os cantos do mundo. E para que isso aconteça, um dos grandes aliados têm sido os influenciadores digitais locais.

Através de suas páginas e perfis, os influenciadores que produzem conteúdos voltados para a nossa “mãe” - que acaba de completar 476 anos - conseguem mostrar o que tem de melhor na cidade, seja através da história, trazendo curiosidades, dando dicas e explorando não só lugares conhecidos, mas também os locais quase “desconhecidos”. E tudo isso, claro, com muito humor, como é o caso do influenciador “Ruivo Baiano”.

Apesar de estar há apenas um ano produzindo conteúdo sobre a cidade e a cultura local, Marcelo Filho, de 31 anos, o “@ruivobaiano”, já reúne quase 80 mil seguidores que acompanham diariamente os conteúdos dele e, consequentemente, conhecem um pouco mais da cidade. Com muita autenticidade e bom humor, o Ruivo transformou sua espontaneidade em marca registrada para dar dicas importantes sobre a cidade. Foi assim que seu bordão “Não indiquei desgraça nenhuma” caiu no gosto dos próprios soteropolitanos e também de quem vem de fora, mesclando humor, informação e um toque pessoal.

Ruivo Baiano leva informações sobre Salvador em tom de humor nas redes sociais | Foto: Reprodução Redes Sociais

“Eu comecei despretensiosamente. Eu sentia falta de um conteúdo que tivesse mais minha linguagem. Seja na visão sobre os lugares, a história, ou a forma de falar. Então, resolvi criar os meus próprios conteúdos. Comecei buscando fazer algo diferente do que geralmente a galera faz e falando de forma acessível. Com meu linguajar fácil, eu gosto de indicar coisas e contar história. História da cidade, pessoais, de pessoas que eu conheço", explicou em uma entrevista bem humorada ao Portal A TARDE.

"Misturo tudo, juntando com as dicas que eu dou, e também com as que eu não dou. E é daí que nasce meu bordão 'eu não indiquei desgraça nenhuma', porque eu recomendo certo lugar, mas explico que naquele lugar você deve ir até certo ponto. Ou seja, eu indiquei, mas se ultrapassar o limite da minha dica, significa que eu não indiquei”, complementou.

O bordão, segundo ele, transmite ainda a sua forma de demonstrar carinho e cuidado. “Dessa forma eu tento sempre alertar as pessoas, porque é a minha demonstração de carinho. Quando eu saio de casa, minha mãe pede para eu ter cuidado, pede pra eu ir com Deus. É uma demonstração de carinho dela para comigo. Então quando eu digo às pessoas: Venham aqui nesse museu, é legal, mas olha, cuidado com essa rua, cuidado com essa parte aqui, É porque eu me sinto nesse lugar também de carinho com as pessoas, de cuidado com os meus [soteropolitanos] e as pessoas que vêm visitar a cidade.

Cria do bairro Itapuã, Marcelinho explica que seu processo criativo vem da vivência nas ruas de Salvador. Apesar de influenciar, ele também trabalha no regime CLT como designer gráfico. O trabalho fica no Pelourinho e ele precisa atravessar a cidade todos os dias, pegando ônibus e metrô. É vivendo a rotina de todo trabalhador soteropolitano, que os monumentos, pontos turísticos, não turísticos e trajetos diários se tornaram fonte de inspiração para seus conteúdos.

Entre seus vídeos mais populares, se destacam as explicações divertidas sobre expressões locais no ‘Dicionário Baianês’, onde são traduzidas as gírias e termos típicos da capital baiana. Além disso, viralizam sempre os conteúdos em que ele também dá dicas de passeios e lugares para conhecer na cidade. Se considerando um verdadeiro guia cultural, Marcelinho compartilha, ainda, fatos pouco conhecidos sobre a história da cidade e apresenta lugares e coisas fora do “clichê”.

“Eu gosto muito de falar sobre coisas que a galera não se atenta muito. Às vezes, tem um monumento no meio da rua que ninguém liga. Eu olho, pesquiso a história e explico do meu jeitinho. Eu comecei, inclusive, dessa forma. Viralizei com os vídeos sobre as fontes de água que existem em Salvador. São mais de cinquenta fontes em Salvador de água mineral. Eu comecei a fazer vídeo sobre essas fontes e as pessoas começaram a comentar que passavam pelos locais e não sabiam da existência. E a partir dessas fontes a gente começa a contar várias histórias sobre a cidade que as pessoas não conhecem".

"Muita gente desconhece sobre os lugares que a gente passa. São situações que o próprio soteropolitano não tem muita noção. A gente está com a vida tão corrida que muitas vezes nem sabemos o que tem no nosso bairro, por exemplo. Então eu gosto de estar levando um pouco de tudo isso para quem me acompanha”. Apaixonado por Salvador, o Ruivinho baiano define a cidade como “surpreendente”.

Fomentando a cultura

Lembra quando falamos lá em cima que o povo soteropolitano é um dos mais criativos do Brasil? Pois bem, e para mostrar que a reportagem “mata a cobra e mostra o pau” - como diz o bom ditado popular - há influenciadores que se destacam não só abordando pontos importantes da cidades através do humor, mas também, há quem contribui com a fomentação da cultura local com conteúdos completos sobre a gastronomia e turismo da região, com dicas que cabem, literalmente, em todos bolsos dos soteropolitanos e turistas.

E se a gente fala de influenciadores digitais que conseguem fazer isso com maestria, não há como não falar de Amanda Mota, ou melhor, Amora Mota (@amoramota). Com 316 mil seguidores no Instagram, o número reflete os 14 anos de trajetória de Amora nas redes sociais. Apesar de mais de uma década no mundo digital, foi há quatro anos que ela mudou o nicho e passou a se dedicar a falar da capital baiana através da gastronomia, e, em seguida, ampliou o leque para a cultura local.

“Eu comecei na internet há 14 anos, bem novinha. Na época eu usava o Facebook e falava de empoderamento do cabelo crespo. Foi na época em que as marchas aconteciam, então eu já estava na comunicação. Mas foi há quatro anos que minha trajetória falando sobre Salvador e fomentar a cultura local começou”.

Amanda Mota é influencia com dicas sobre Salvador no perfil @amoramota | Foto: Reprodução Redes Sociais

Em conversa com o Portal A TARDE, a influenciadora explicou que essa mudança surgiu de uma necessidade, porque, segundo ela, naquela época não tinham tantos reviews de pessoas mostrando os lugares.

“Há uns quatro anos atrás eu já seguia a página “Soteropobretano”. Eu gosto muito do trabalho deles, mas eles trabalham através de publicações em cards, então eu não tinha aquela experiência de influenciadores mostrando o lugares, de ver a pessoa visitando. Então foi assim que surgiu. Lembro como se fosse ontem… foi logo após a pandemia. Eu fui ao restaurante Axego, no Pelourinho, e foi realmente o berço de onde tudo começou. Fui com minha mãe, que é do interior da Bahia. Fiz um vídeo de lá e deu muito certo. A gente retornou no restaurante e eles falaram que mudamos a trajetória do restaurante, porque eles estavam perto de fechar por ser pós-pandemia. E foi dali que eu senti muito sobre propósito. Começaram a me pedir para visitar diversos restaurantes, as coisas foram fluindo e decidi seguir por esse caminho”.

Mas Amora não ficou apenas na gastronomia. Apesar de Salvador ter uma culinária muito rica, a influenciadora de 24 anos, nascida e criada em Brotas, uma “cidade” dentro de Salvador, a jovem sentiu também a necessidade de expandir outras riquezas e curiosidades da capital baiana.

“Para além de gastronomia, senti a vontade de compartilhar também os museus, porque infelizmente era uma cultura não tão acessada, muita gente não tinha muitas informações. Eu mesma não visitava os espaços culturais por achar que aqueles lugares não eram para mim. Não tinha tantos convites, tantas informações, eu nunca tinha entrado, por exemplo, no Museu de Arte Moderna (MAM), mesmo sendo de Salvador, nascida e criada aqui. Então eu fui, fiz um vídeo, falei sobre dicas de quando ir, valores, qual dia é gratuito… E esse é o propósito do perfil.

O alcance e a confiança do público nas recomendações tornam as redes sociais uma ferramenta poderosa de transformação para negócios locais e a economia criativa. "Tem muita gente que não sabe como os lugares funcionam, quem tem gratuidades e tantos outros detalhes. Salvador é rica demais. E o propósito do perfil é comunicar mesmo com todas as pessoas. Hoje a gente consegue atingir diversos níveis. Infelizmente a gente sabe que tem lacunas que nem todo mundo ainda acessa, mas o perfil nasceu com essa necessidade. Para que pessoas como eu, como minha mãe e todos consigam ter acesso a uma Salvador completa e diversa”.

Fã de carteirinha da nossa “senhorinha” de 476 anos, Amora fala ainda do amor imensurável que tem pela capital e como se sente orgulhosa de ser um fio condutor que dissemina a cultura local para todos os cantos do Brasil e do mundo. Para ela, a palavra que mais define Salvador é “pluralidade”.

“Eu falo de Salvador com todo o meu coração. Porque eu tenho uma paixão que é para além do perfil. Eu digo que existe uma Amanda por trás das câmeras que não larga Salvador por nada. Então hoje está a frente movimentando, amplificando para que todo mundo tenha acesso, para que todo mundo visite a nossa cidade, falando para que outras pessoas se apaixonem, é realmente uma sensação muito prazerosa. Salvador precisa ser cada vez mais reconhecida e conhecida culturalmente pelo mundo inteiro. E poder estar nesse papel de hoje em fomentar através do meu perfil, é um sentimento muito grande de realização. Salvador é plural, e se tiver que defini-la em uma palavra, não tem como não ser: pluralidade”.

Outro perfis para conhecer

Ivan mesquista - 'O Cêro'

Com 870 mil seguidores nas redes sociais, Ivan Mesquita (@ivanmesquista1), o 'Cêro' é um contador de histórias que traz informações com um jeito único de narrar fatos históricos. E suas histórias preferidas são sobre Salvador e as personalidads que marcam a cidade, cidade essa que ele mora há 15 anos. O Cêro começou com vídeos de culinária e foi passeando por formatos até chegar na narração de fatos históricos. Com a linguagem tipicamente baiana, ele desconstrói a imagem tradicional de uma pesquisa. Ivan viralizou com um vídeo sobre Maria Quitéria, no dia 2 de julho de 2020.

Larissa d’Eça - 'As Melhores Coisas de Salvador'

A produtora de conteúdo Larissa d’Eça, do perfil @asmelhorescoisasdesalvador, tem uma relaçã íntima e cuidadosa com a cidade e eflete isso em suas publicações, que buscam capturar o melhor de Salvador com autenticidade e paixão. As postagens frequentemente alcançam turistas, ajudando-os a descobrir Salvador, enquanto moradores também se conectam com a cidade por meio de seu olhar apaixonado.

Caio Costa - 'A Vida em Salvador'

Fazendo jus ao próprio nome da página, o publicitário e influenciador Caio Costa, conta, através do perfil @avidaemsalvador, como é, literalmente, a vida na caítal baiana. Ele posta ativamente sobre cultura, passeios, dá indicações,tira dúvidas, fala sobre gastronomia, festas e tudo mais que a capital baiana oferece.

Prefeitura de Salvador

Sim, o perfil da prefeitura é tão engajada que se tornou um perfil não só de gestão pública, mas colecionou seguidores com seu jeito baiano de comunicar, mesclando humor, um poço de criatividade e informações importantes sobre a cidade. Sempre atenada na trends, o instagram da Prefeitura de Salvador (@prefslavador) atingiu uma marca histórica ao conquistar a marca de 1 milhão de seguidores e se tornou o primeiro perfil de gestão em todo o mundo a alcançar esse número na rede social.