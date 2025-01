Salvador recebe cada vez mais turistas por recomendação de influenciadores

Produção intensa de conteúdo tem potencializado diversos setores econômicos, como o turismo e a gastronomia - Foto: Shirley Stolze / Ag. A TARDE

Salvador tem se destacado como um dos principais destinos turísticos do Brasil, e, nos últimos anos, um novo fenômeno tem se tornado cada vez mais presente na cidade: o turismo promovido por influenciadores digitais. Com o crescimento das redes sociais e a popularização do conteúdo gerado por usuários, especialmente em plataformas como Instagram, TikTok e YouTube, Salvador tem visto um aumento considerável no número de turistas, atraídos por recomendações de influenciadores que compartilham suas experiências na cidade.

O fenômeno do turismo digital, ou turismo de influenciadores, tem se mostrado um grande impulsionador do setor no Brasil, e Salvador, com sua rica história, cultura vibrante e belezas naturais, se tornou um dos locais mais fotografados e promovidos por influenciadores.

O impacto de um simples post compartilhado por influenciadores é substancial. Um exemplo disso é o crescimento da busca por destinos mais exclusivos e menos conhecidos, como praias isoladas da Bahia, que, antes do boom digital, poderiam passar despercebidas.

Influenciadores como Caio Costa, publicitário e criador do perfil A Vida em Salvador, sabem disso muito bem. “Já vi casos de restaurantes que, após uma recomendação minha, conseguiram lotar durante vários finais de semana seguidos. Isso é muito satisfatório", revela.

Caio comenta que o impacto do seu trabalho vai além das redes sociais. “Tenho plena consciência, não apenas sobre o impacto do meu perfil, mas também de vários outros. É interessante como uma simples visita a um restaurante, pode mudar completamente sua realidade”.

O alcance e a confiança do público nas recomendações tornam as redes sociais uma ferramenta poderosa de transformação para negócios locais e a economia criativa.

A produtora de conteúdo Larissa d’Eça, do perfil As Melhores Coisas de Salvador, conta como o trabalho mudou sua visão da cidade: “Produzir conteúdo para o perfil também mudou meu olhar sobre Salvador. Comecei a perceber detalhes que antes passavam despercebidos, como murais de Carybé na Rua Chile”.

Essa relação íntima e cuidadosa com a cidade reflete-se em suas publicações, que buscam capturar o melhor de Salvador com autenticidade e paixão. Larissa reforça que seu conteúdo é criado de forma natural e despretensiosa.

“Meu conteúdo é muito orgânico. Sempre trabalhei na área de comunicação, mas considero o perfil mais um hobby do que um trabalho. Isso me permite criar sem pressão”. Ela destaca que as postagens frequentemente alcançam turistas, ajudando-os a descobrir Salvador, enquanto moradores também se conectam com a cidade por meio de seu olhar apaixonado.

Radar Internacional

O impacto positivo dos influenciadores também se une ao reconhecimento internacional de Salvador como destino turístico. A cidade, que em 2025 será destacada no Guia Michelin, continua a atrair turistas de todas as partes do mundo. A inclusão de Salvador no renomado guia de viagens, que reconhece gastronomia, meios de hospedagem e pontos turísticos, coloca a cidade em um patamar de destaque mundial.

O número de turistas também segue em ascensão. Salvador espera receber mais de 3,4 milhões de turistas entre dezembro deste ano e março de 2025, superando os números de 2020, período pré-pandemia, quando 3,2 milhões de turistas passaram pela capital baiana.

“Estamos vendo um movimento bem forte, especialmente com o aumento da movimentação aérea e novos voos internacionais", comenta Wilson Spagnol, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, seção Bahia (ABIH-BA).

Com uma previsão de receita de R$7,4 bilhões durante o verão de 2025, Salvador está se consolidando como um destino cada vez mais procurado, não só por turistas locais, mas também internacionais.

Influenciadores como Caio Costa, Larissa d’Eça e outros têm um papel fundamental na divulgação das riquezas de Salvador. Para Caio, o impacto do seu conteúdo vai além da simples recomendação de lugares. “Acho que o trabalho dos influenciadores não é só sobre mostrar o lugar, mas criar uma conexão emocional. Salvador é única, e eu tento mostrar isso de uma maneira autêntica, sem filtro”.

Para Larissa, o perfil , criado em 2016, tem um olhar apaixonado sobre a cidade. “Eu amo compartilhar essa paixão pela cidade, seja indicando um restaurante, mostrando um lugar histórico ou falando de festas tradicionais, como a Festa de Santa Bárbara”, diz ela.

Jessica Oliveira, nômade que viaja o Brasil de motorhome, também reconhece a importância do trabalho dos influenciadores. "Sem eles, não saberíamos sobre muitos eventos e lugares incríveis em Salvador", comenta. Ela e seu companheiro Kaique Soares se informam sobre os destinos a partir do conteúdo de influenciadores, o que evidencia como as redes sociais têm se tornado uma ferramenta indispensável para quem planeja viagens.

Kaique Soares, comenta sobre a importância desses perfis para quem deseja viajar. “Atualmente, quando a gente vai a algum lugar, a primeira coisa que fazemos é ir ao Instagram ou a alguma página para conferir informações. Eu acredito que quem faz esse trabalho de divulgação é extremamente importante, e isso está crescendo cada vez mais, o que é ótimo”.

Os perfis que promovem Salvador nas redes sociais não impactam apenas turistas, mas também despertam nos próprios moradores um novo interesse pela cidade. Erica Pinheiro, esteticista, destaca a importância dos influenciadores para revelar lugares que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia.

“Esses influenciadores que mostram pontos turísticos são muito importantes, mesmo para quem mora aqui em Salvador. Às vezes, a gente nem conhece certos locais. Aí, seguimos essas pessoas para descobrir mais”, afirma. .

Essa capacidade de aproximar os moradores de Salvador do que a cidade tem de melhor reflete o potencial dos influenciadores para ressignificar espaços e experiências. “O Instagram limita um pouco o que aparece para a gente, mas quando você segue alguém que mostra lugares interessantes, acaba se inspirando e conferindo se vale a pena conhecer”, comenta.

Milena Pinheiro, produtora audiovisual soteropolitana também reconhece o papel dos influenciadores no redescobrimento da cidade. “Tem o Caio, que é incrível e sempre fala sobre Salvador, o que eu adoro. Tem também o Ruivo (@ruivobaiano), que é super divertido, faz umas brincadeiras e, de vez em quando, causa polêmica, mas é sempre legal. E não posso deixar de citar o Iuri (@soteropobretano), que também é muito massa”. Para Milena, os perfis não apenas informam, mas também entretêm, criando uma conexão mais leve e descontraída.

Gastronomia

O impacto dos influenciadores digitais na gastronomia de Salvador é igualmente notável, refletindo a força do marketing digital na promoção de bares, restaurantes e experiências culinárias únicas. Com a capacidade de transformar pequenos estabelecimentos em grandes pontos de interesse, influenciadores criam tendências e movimentam o mercado local.

Um restaurante destacado em um post no Instagram ou TikTok pode, em questão de dias, alcançar uma clientela maior e mais diversificada, além de atrair turistas que desejam vivenciar as recomendações que viram online.

Essa sinergia entre o turismo e a gastronomia está cada vez mais evidente. Como destaca Leandro Menezes, presidente da Associação de Bares e Restaurantes da Bahia. "A presença de influenciadores digitais tem sido um dos principais motores da retomada econômica no setor de bares e restaurantes. Eles conseguem, com um único post, atrair turistas e moradores para os nossos estabelecimentos”.

Segundo ele, o alcance das redes sociais permite que os estabelecimentos apresentem não apenas seus pratos, mas também sua identidade cultural. “Cada restaurante, cada bar em Salvador, tem uma história. E os influenciadores ajudam a contar essas histórias para o mundo inteiro”, pontua Menezes.

Além disso, a gastronomia, sendo uma das principais atrações de Salvador, torna-se um ponto central nas estratégias dos influenciadores. Eles não apenas recomendam pratos, mas exploram a cultura por trás das receitas, contribuindo para a valorização da culinária local. Sobre o potencial dessa conexão digital, Menezes reforça. “O impacto é extremamente positivo. Muitos pequenos negócios que enfrentavam dificuldades têm encontrado nos influenciadores uma oportunidade de renascer”.

O papel dos influenciadores vai além da divulgação: eles atuam como curadores e intermediários entre o público e a gastronomia local. Essa conexão emocional gera engajamento, fideliza o público e atrai clientes para o setor.

O turismo de influenciadores também tem gerado um impacto significativo na hotelaria. “Estamos percebendo um movimento bastante aquecido, culminando em um processo que já ocorre ao longo de 2024, com valorização tanto na ocupação quanto na diária", destaca Spagnol.

O aumento na procura por Salvador, especialmente durante o verão, exige um esforço redobrado das redes hoteleiras para atender à alta demanda. A expectativa é que o fluxo turístico cresça, atraindo turistas que buscam experiências de qualidade e conforto.

O impacto do marketing digital também se reflete na escolha de hotéis e pousadas, com muitos turistas preferindo estabelecimentos recomendados por influenciadores. Para Wilson Spagnol, o uso de redes sociais como ferramenta de marketing é essencial. “O ‘boca a boca’ se ampliou muito. O que antes era uma simples recomendação entre amigos, agora pode ser compartilhado com milhões de pessoas por meio de um post”, afirma.

No cerne dessa revolução digital estão os influenciadores que, ao mostrar suas experiências autênticas, transformam não só o turismo local, mas a própria percepção de Salvador para o mundo. “Salvador tem um apelo único. Acho que as pessoas ainda não perceberam o valor real da cidade. Não só pela beleza, mas pela energia e pela cultura, que são especiais”, afirma Caio Costa.

A cidade tem se beneficiado dessa promoção constante e tem se tornado um exemplo de como as redes sociais podem colaborar com o desenvolvimento do turismo. "Salvador é uma experiência completa: boa gastronomia, história, cultura e beleza natural. Nossa cidade é a primeira capital do Brasil e tem uma riqueza que o dinheiro não compra", conclui Larissa d'Eça.