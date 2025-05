Hipertensão cresce entre os jovens: o que está por trás deste aumento?

Neste sábado, 26 de abril, é celebrado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial - Foto: Freepik

Neste sábado, 26 de abril, é celebrado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, data dedicada à conscientização sobre os riscos da pressão alta e a importância de hábitos saudáveis. Embora a hipertensão arterial seja mais comum em pessoas acima dos 60 anos, um estudo do Instituto Nacional de Cardiologia (INC), vinculado ao Ministério da Saúde, aponta que o ano de 2023 registrou a maior prevalência da doença entre jovens de 18 a 24 anos, desde o início da série histórica.

De acordo com a cardiologista Adna Keine, especialista em imagem cardiovascular, a hipertensão é uma doença silenciosa e, muitas vezes, não apresenta sintomas. Mesmo assim, pode levar a complicações graves como infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência renal.

Hipertensão Primária e Secundária

A médica explica que existem dois tipos principais da doença: a hipertensão primária, que é a forma mais comum e não tem uma causa definida, e a secundária, que é provocada por algum fator médico subjacente. “Quando a hipertensão ocorre em pessoas jovens, geralmente se investiga a possibilidade de ser do tipo secundária. No entanto, tem se tornado cada vez mais comum encontrar casos de hipertensão primária mesmo entre jovens”.

O que explica o aumento

Segundo a médica, esse cenário está diretamente relacionado ao estilo de vida atual dos jovens, que têm se exposto cada vez mais cedo a fatores de risco. “Entre os principais hábitos associados ao desenvolvimento precoce da hipertensão estão a obesidade, o sedentarismo, o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados e ricos em sódio, a falta de atividade física regular e o uso de esteroides anabolizantes”.

Prevenção

Adna destaca que a prevenção continua sendo o principal caminho para combater a hipertensão arterial. “É fundamental realizar avaliações médicas periódicas, medir a pressão regularmente e considerar que os valores de pressão arterial podem variar ao longo do dia. Esforço físico e estresse, por exemplo, são situações que naturalmente elevam a pressão. Por isso, para confirmar o diagnóstico de hipertensão, são necessárias pelo menos duas medições, sendo uma delas fora do ambiente do consultório, onde a ansiedade pode alterar os resultados”.

Adna Keine também reforça a importância da prática regular de atividades físicas, recomendando uma média de 150 minutos por semana, que pode ser distribuída conforme a rotina do paciente. Além disso, é essencial evitar o consumo de alimentos ultraprocessados e ricos em sal, prestar atenção aos rótulos dos produtos, evitar a adição de sal aos alimentos já prontos e ter muito cuidado com o uso de suplementos e anabolizantes. “Esses produtos, quando utilizados sem acompanhamento médico, podem causar sérios impactos na saúde cardiovascular dos jovens”.

Diante dos números crescentes, o portal A TARDE conversou com a médica cardiologista Taís Sarmento, para esclarecer mitos e verdade sobre a doença.

Mitos sobre a hipertensão arterial:

“Hipertensão só atinge idosos.”

Mito. Embora mais comum em pessoas com mais idade, a hipertensão também tem aumentado entre adultos jovens.

“Se não tenho sintomas, minha pressão está normal.”

Mito. A hipertensão é geralmente assintomática. Em casos extremos, pode causar tontura, dor de cabeça ou alterações visuais, mas a ausência de sintomas não indica pressão normal.

“É só cortar o sal que a pressão volta ao normal.”

Mito. A hipertensão é uma doença multifatorial, envolvendo genética, estilo de vida e fatores ambientais. Reduzir o sal ajuda, mas não é suficiente por si só.

“Remédio para pressão vicia.”

Mito. Medicamentos para hipertensão são indicados conforme critérios médicos e devem ser usados continuamente por se tratar de uma doença crônica — não causam vício.

Verdades sobre a hipertensão arterial:

“Histórico familiar pode influenciar no risco de desenvolver hipertensão.”

Verdade. Ter pais ou familiares hipertensos aumenta o risco, embora não determine o diagnóstico. É um fator de atenção.

“Controle do estresse é importante para manter a pressão estável.”

Verdade. Altos níveis de estresse podem elevar a pressão e favorecer doenças cardiovasculares.

“Alimentação saudável ajuda no controle da pressão.”

Verdade. Dietas com alimentos naturais, pobres em sódio e gorduras, contribuem para o controle e prevenção da hipertensão.