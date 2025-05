Estudo liga alto consumo de frango a maior risco de morte; entenda

Estudo diz que frango deve ser consumido com moderação - Foto: Divulgação

O frango, considerado por muitos uma alternativa mais saudável à carne vermelha, pode não ser tão inofensivo assim. Um estudo revelou que determinada quantidade do consumo do alimento pode aumentar o risco de morte.

A pesquisa foi conduzida pelo Instituto Nacional de Gastroenterologia da Itália, que revelou que consumir mais de 300g de carne de frango por semana pode aumentar em 27% o risco de morte por qualquer causa, em comparação com quem consome até 100g — o equivalente a uma porção semanal.

De acordo com informações do jornal Extra, a pesquisa acompanhou mais de 4.800 adultos ao longo de 19 anos.

Durante esse período, os participantes tiveram seus hábitos alimentares, altura, peso e pressão arterial monitorados.

Dos 1.028 indivíduos que morreram nesse intervalo, a carne branca representava, em média, 41% da ingestão semanal de carne.

Alerta envolvendo o consumo de frango

Os dados revelam ainda que quem consumia mais de 300g semanais de carne de aves teve 2,27 vezes mais chance de desenvolver câncer digestivo e morrer por essa causa.

O risco aumentava proporcionalmente à quantidade de frango ingerida — um padrão que não foi observado no consumo de carne vermelha.

Os cientistas levantam possíveis causas para esse efeito: tempo prolongado de cozimento do frango, uso de pesticidas na alimentação das aves, além de medicamentos e hormônios aplicados nos animais.

“Acreditamos ser benéfico moderar o consumo de aves, alternando com outras fontes de proteína igualmente valiosas, como peixes. Também é essencial focar nos métodos de preparo, evitando altas temperaturas e longos tempos de cozimento”, destacaram os autores do estudo em entrevista ao New York Post.