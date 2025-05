Doença aparentemente simples pode matar; descubra qual

Doença é uma das principais causa de morte entre crianças menores de cinco anos - Foto: Reprodução | Freepik

Uma grande vilã dos brasileiros é a famosa diarreia que, na maioria das vezes nos acomete por causa da ingestão de algum alimento. Porém, para idosos e crianças menores de cinco anos a situação é pouco mais delicada e requer cuidados.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a diarreia é uma das cinco principais causas de morte de crianças menores de 5 anos no mundo, provocando mais de mil mortes por dia.

Segundo a proctologista e cirurgiã do aparelho digestivo, Vanessa Prado, a diarreia pode ser fatal em casos de desidratação grave, principalmente em crianças, idosos e pessoas com sistemas imunes debilitados. A médica pontuou que a frequência de idas ao banheiro para evacuar, a perda de consistência das fezes e dor abdominal são alguns dos sintomas da enfermidade. A diarreia é considerada uma doença autolimitada com duração de até 14 dias.

Causas e classificações

Ainda segundo a especialista, a diarreia geralmente é causada por vírus, bactérias e, às vezes, alguns tipos de parasitas, que podem ter contaminado água ou algum tipo de alimento. Ela pode ser provocada por várias razões, são elas:

Ingestão de alimentos ou consumo de água contaminada;

Covid-19;

Doenças inflamatórias intestinais: como doença de Crohn, síndrome do intestino irritável e retocolite ulcerativa;

Tumor no intestino, disfunção no fígado ou no pâncreas;

Uso de determinados medicamentos: como laxantes ou antiácidos.

As diarreias são classificadas como agudas onde o paciente costuma evacuar mais de três vezes durante dois dias e é causada por ingestão de alimentos contaminados ou ricos em fibras.

Já a crônica tem pode ter como causa fatores como doenças inflamatórias intestinais, além daquelas que baixam a imunidade, como HIV, alguns tipos de câncer também, ou o próprio câncer de intestino. É a diarreia que permanece por mais de 14 dias.

A médica explica ainda que em quadro de diarreia é recomendável comer alimentos com fibras solúveis como frutas sem cascas, frango e peixe (de preferência grelhados e sem molhos), arroz branco, macarrão e vegetais como batata, inhame e cenoura.

Diagnóstico de diarreia

Jonathan Gotfried, doutor em medicina, ressalta em um artigo que a frequência de idas ao banheiro não é o único fator determinante para o diagnóstico de diarreia. Segundo ele, a diarreia é geralmente acompanhada por gases, cólica, urgência em defecar e, se for causada por um organismo infeccioso ou uma substância tóxica, náusea e vômito.

O especialista esclarece ainda que a diarreia pode causar desidratação e perda de eletrólitos do sangue, como sódio, potássio, magnésio, cloro e bicarbonato.

Caso sejam perdidas grandes quantidades de líquido e eletrólitos, a pressão arterial pode baixar a ponto de provocar desmaio (síncope), alterações do ritmo cardíaco (arritmias) e outros distúrbios graves. Esse risco é maior para pessoas muito jovens, muito velhas ou enfraquecidas e pessoas com diarreia muito grave.

Tratamento de diarreia

Para o tratamento recomenda-se, em primeiro lugar, a hidratação com água, chá, bebidas isotônicas ou água de coco. Na sequência, a depender do tipo de diarreia, o médico avaliará qual a melhor forma de fazer o tratamento.

Nos quadros bacterianos, pode-se optar por antibióticos. Já nos de parasitas podem ser necessários antiparasitários – também conhecidos como vermífugos – (que atuam no combate dos vermes que se alojam no organismo). Nos casos de diarreia crônica, muitas vezes é necessário utilizar alguns tipos de medicações com o intuito de diminuir a inflamação causada no intestino.