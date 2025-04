Mounjaro vira febre nas redes sociais e preocupa médicos

O uso em pessoas saudáveis pode ser perigoso - Foto: Reprodução

O medicamento Mounjaro (tirzepatida), indicado para o tratamento de diabetes tipo 2, ganhou fama nas redes sociais por seus efeitos de emagrecimento, mesmo antes de ser oficialmente vendido no Brasil.

Esse uso indiscriminado tem preocupado médicos, que registram aumento de internações por efeitos colaterais, principalmente causados por versões falsificadas, contrabandeadas ou manipuladas ilegalmente.

O remédio de aplicação semanal será lançado no Brasil oficialmente em junho.

Sintomas mais comuns nos casos de internação

Entre os sintomas mais comuns estão náuseas, vômitos, fraqueza, constipação severa, desidratação, dor abdominal e deficiência nutricional grave.

Um caso grave ocorreu no Hospital Albert Einstein, onde uma paciente sem obesidade foi internada na UTI após usar o produto por três meses.

Indicação de uso do Mounjaro

Apesar do potencial do Mounjaro no controle de peso, especialistas alertam que ele só deve ser usado por pessoas com diabetes ou obesidade diagnosticadas.

O uso em pessoas saudáveis, principalmente em doses elevadas, pode ser perigoso.

Como as pessoas estão tendo acesso ao Mounjaro?

Muitos usuários compram o produto sem prescrição, atraídos por promessas de emagrecimento rápido, e recorrem a perfis no Instagram, TikTok e clínicas estéticas, onde o medicamento é oferecido sem garantia de procedência.