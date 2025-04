Síndrome do lobisomem em bebês: Anvisa faz alerta para medicamento

Pacientes que utilizam minoxidil e têm contato frequente com crianças, devem procurar um médico caso percebam um crescimento excessivo de pelos nas crianças - Foto: guinnessworldrecords/Instagram

Popularmente conhecido como “síndrome do lobisomem”, a hipertricose é uma doença com baixa incidência na qual os pelos crescem de forma excessiva pelo corpo. Com exceção das mucosas, palmas das mãos e plantas dos pés, a doença preenchendo toda, ou quase toda, a sua extensão. Pode ser causada por diversos fatores, uma delas, de acordo com alerta publicado pela Anvisa, é o contato da pele do bêbê com áreas onde o minoxidil foi aplicado

O minoxidil é um medicamento usado para tratar a queda de cabelo e a alopecia androgenética, também conhecida como calvície hereditária.

Países como França têm relatado casos de hipertricose em bebês após esse contato. O crescimento dos pelos se normalizou após alguns meses da suspensão do contato com o medicamento.

A Agência, preocupada, solicitou aos detentores do registro desses medicamentos que incluam nas bulas o risco de hipertricose em bebês após exposição tópica acidental ao minoxidil. Recomenda-se cautela para garantir que os bebês não entrem em contato com locais onde o produto foi aplicado.

Ainda conforme o órgão, responsável por fiscalizar produtos, substâncias e serviços que podem representar riscos à saúde da população, orienta que profissionais de saúde devem orientar os pacientes a evitar que crianças tenham contato com as áreas onde o medicamento foi aplicado e lavar as mãos após a aplicação. Pacientes que utilizam minoxidil e têm contato frequente com crianças devem procurar um médico caso percebam um crescimento excessivo de pelos nas crianças.

Em caso de eventos adversos, notifique no sistema VigiMed.