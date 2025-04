Ozempic: Anvisa anuncia exigência para compra de canetas emagrecedoras

Ozempic é um medicamento injetável - Foto: stefamerpik/Freepik

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou, nesta quarta-feira, 16, que a partir de agora será obrigatória a retenção de receita médica para venda das "canetas emagrecedoras", como a Ozempic.

Além da mais conhecida das canetas, outras similares estão no mercado, como Wegovy e Saxenda. Todas utilizadas para o emagrecimento.

Atualmente, este tipo de medicamento é classificado com a tarja vermelha, ou seja, somente deveria ser vendido com a apresentação da receita. No entanto, na prática, ela não tem sido exigida.

A novidade foi anunciada pela Anvisa após uma carta pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) na qual os médicos pediam um maior controle na prescrição desse tipo de medicamentos.

"O mercado não conseguiu dispor de meios para mitigar o uso irracional desses produtos frente a manifestações médicas recebidas", disse o diretor Daniel Pereira em seu voto.

Confira abaixo a lista dos medicamentos agonistas do receptor do peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1) registrados pela Anvisa.