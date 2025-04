Anvisa suspende comercialização e distribuição de soro hospitalar

- Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

A Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da comercialização, distribuição e uso do soro Ringer com Lactato da empresa Halex Istar Indústria Farmacêutica nesta terça-feira, 8, devido a confirmação do desvio de qualidade por presença de corpo estranho no produto.

A agência também citou que esse fato fere artigo 4º da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 658/2022, por disponibilizar ao consumo da população medicamentos sem a devida qualidade.

A solução de Ringer com Lactato é indicado para reidratação e restabelecimento do equilíbrio hidroeletrolítico, quando há perda de líquidos e dos íons cloreto, sódio, potássio e cálcio, e para prevenção e tratamento da acidose metabólica.