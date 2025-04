Pênis aumenta após bariátrica? Saiba a verdade após fala de humorista

Na obesidade, o pênis pode ficar "escondido" pela gordura - Foto: Reprodução | Freepik

Recentemente, o humorista Matheus Ceará compartilhou com seus seguidores que, após passar por uma cirurgia bariátrica em 2016, notou mudanças no corpo, incluindo o aumento do pênis. A revelação gerou curiosidade e especulação sobre os efeitos da cirurgia. Mas seria possível que o pênis realmente aumentasse após a perda de peso?

Segundo a endocrinologista Luciana Oliveira, não há um crescimento real do pênis após a cirurgia. O que acontece é uma mudança na aparência, já que, na obesidade, o pênis pode ficar "escondido" pela gordura em torno da base.

"Na obesidade, a gordura acumulada na região abdominal pode fazer com que o pênis pareça menor do que é na realidade. Com a perda de peso, esse tecido adiposo é reduzido, o que faz o pênis aparecer mais visível", explica a médica, ao Portal A TARDE.

Luciana Oliveira também ressalta que a cirurgia bariátrica pode trazer melhorias na disposição física e no desempenho sexual.

"Melhora a disposição física com o emagrecimento e, além disso, o tecido adiposo pode transformar a testosterona em estradiol. Com a redução da massa de tecido adiposo, isso pode acontecer", conclui.