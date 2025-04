Anvisa faz alerta para uso de creme dental após suspender produto

Anvisa fala de possibilidade de reações adversas a creme dental - Foto: Freepik / Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu alerta nesta sexta-feira (28) sobre possibilidade de reações adversas a creme dental que tenha o componente fluoreto de estanho.

A agência suspendeu nessa quinta-feira (27) todos os lotes do Creme Dental Total Clean Mint, produto da empresa Colgate e quem tem a substância, após receber relatos de reações adversas. A medida terá duração de 90 dias, enquanto serão realizadas análises mais detalhadas sobre as reações adversas.

"No Brasil, dados oficiais de cosmetovigilância da Anvisa, somados a relatos em mídias sociais, plataformas de reclamações de consumidores e reportagens da imprensa, evidenciam um padrão crescente de reações adversas a esses cremes dentais. Este alerta tem como objetivo informar profissionais de saúde e consumidores sobre riscos potenciais desses produtos, destacar a importância de relatar as reações adversas à Anvisa e fornecer orientações para um uso mais seguro e consciente", explica o alerta, disponível no site da Anvisa.

O fluoreto estanoso é reconhecido por ter propriedades antimicrobianas e anticárie.

Algumas das possíveis reações adversas relacionadas ao uso de cremes dentais contendo fluoreto de estanho são:

- Lesões orais (aftas, feridas e bolhas);

- Problemas na língua;

- Sensações dolorosas (dor, ardência, queimação);

- Inchaço (amígdalas, lábios e mucosa oral);

- Sensação de dormência (lábios/boca); e

- Irritações gengivais.

Caso o consumidor identifique um sinal de irritação, a recomendação é interromper o uso do produto imediatamente. Se os sintomas persistirem, procure um profissional de saúde.

A Anvisa pede ainda que consumidores e profissionais de saúde notifiquem as reações adversas às autoridades sanitárias pelo sistema e-Notivisa.

Colgate

A suspensão dos lotes do Creme Dental Colgate Total Clean Mint é preventiva e temporária, com o intuito de proteger a saúde da população, conforme a Anvisa.

Não existe determinação de recolhimento, no momento, mas o produto deve ficar separado e não deve ser exposto ao consumo ou uso.

Em comunicado oficial nas rede sociais, a Colgate informou estar ciente da interdição cautelar determinada pela Anvisa e que o produto "não oferece riscos à saúde, mas algumas pessoas podem apresentar sensibilidade a ele"

"Estamos trabalhando no intuito de colaborar com as autoridades e providenciando os esclarecimentos necessários", diz a nota.

A empresa reforça que a medida sanitária vale apenas para o creme dental Total Clean Mint, e ingressou com um recurso nessa quinta-feira (27).