Anvisa recolhe pimenta-do-reino contaminada com pelo de rato

A ingestão de alimentos contaminados pode desencadear infecções gastrointestinais e até doenças graves - Foto: Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de um lote de pimenta-do-reino moída após análises laboratoriais detectarem fragmentos de pelo de rato. O lote é da marca Temperatta no lote 17ABR26, que tem validade até 17 de abril de 2026.

A agência determinou o recolhimento na última sexta-feira, 7, e afirmou que a presença de qualquer vestígio de roedores em produtos alimentícios é considerada uma grave violação das normas sanitárias. Esse tipo de situação pode ocorrer por falhas no controle de qualidade da produção ou problemas no armazenamento e transporte dos alimentos.

A ingestão de alimentos contaminados pode desencadear infecções gastrointestinais e até doenças graves, como leptospirose e salmonelose. A Temperatta se manifestou sobre o assunto por meio de nota em suas redes sociais.

De acordo com a empresa, a SC Alimentos LTDA, responsável pela produção e envase dos seus produtos, “tem como compromisso o fornecimento de produtos com o máximo padrão de qualidade e segurança; mantendo o monitoramento e cuidado com os consumidores”.

Por isso, a empresa alega que realiza análises recorrentes em seus produtos e matérias. No comunicado, a empresa orienta os clientes que possuam em estoque ou exposição produtos do lote mencionado que entrem em contato pela central de atendimento ao cliente no telefone - SAC (31) 99973-1831 - ou por meio do e-mail [email protected], disponíveis para atendimento, ressarcimento ou troca do produto, sem custo a clientes ou consumidores.

A Anvisa reforça que o consumidor deve descartar o alimento contaminado e alerta: quando encontrar problemas semelhantes deve denunciar irregularidades através dos canais oficiais da agência. Além disso, caso haja suspeita de contaminação em outros produtos consumidos, a recomendação é sempre procurar um profissional de saúde ao menor sinal de sintomas como febre, náuseas e desconfortos gastrointestinais.