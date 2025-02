PERIGO OCULTO Mistura de álcool e água sanitária pode causar morte, alerta Anvisa Combinação de produtos seguros pode levar a um resultado tóxico e risco para a saúde Por Redação 11/02/2025 - 22:14 h | Atualizada em 12/02/2025 - 2:03

Manipulação de produtos de limpeza deve ser feita de acordo com as orientações estritas do fabricante - Foto: Felipe Iruatã / Ag A TARDE

Álcool e água sanitária para limpeza são comumente usados para a limpeza e desinfecção casa. No entanto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta sobre os riscos da mistura desses dois produtos. A Anvisa explica que misturar os dois produtos pode resultar na criação do clorofórmio gasoso, um gás com alto poder de intoxicação. "Sobram vídeos nas redes sociais sobre misturas caseiras que, supostamente, limpam com mais eficiência e com baixo custo financeiro. O que esses vídeos não dizem é que essas misturas podem ter um grande impacto na saúde das pessoas e dos animais, com riscos de internações e morte", explica a Agência, em nota. Veja vídeo sobre os cuidados na manipulação dos produtos de limpeza: "É fundamental que todos tenham em mente que a manipulação de produtos de limpeza deve ser feita de acordo com as orientações estritas do fabricante, descritas no rótulo dos produtos. Deve-se observar a indicação correta de uso, ou seja, a finalidade do produto, para que ele serve, os respectivos cuidados e se há a necessidade de se utilizar equipamentos de proteção individual, como luvas, máscara e óculos. Vale ressaltar que, também nos rótulos, é possível encontrar as providências que devem ser adotadas em caso de acidentes", acrescenta a Anvisa. Leia Também: Sesab projeta expansão de CAPs e centros de reabilitação na Bahia Ativistas veem eugenia no aborto Médicas alertam para riscos de tatuar blush e marca de biquini Disque-Intoxicação Além das orientações que devem constar no rótulo dos produtos, a população e os profissionais de saúde também podem acionar o serviço do Disque-Intoxicação, criado pela Anvisa, que atende pelo número 0800-722-6001. Ele conecta os usuários a uma das 36 unidades da Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica (Renaciat) e presta esclarecimentos sobre primeiros socorros e o tratamento adequado para cada tipo de substância tóxica.



