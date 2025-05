Anvisa alerta riscos em bebês expostos ao Minoxidil

Casos foram registrados em países da Europa - Foto: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu nos últimos dias um alerta sobre crescimento anormal de pelos em bebês expostos ao minoxidil –medicamento que é usado para combater a queda de cabelos.

O risco de hipertricose ocorre com a exposição pelo contato da pele dos bebês com áreas onde o medicamento foi aplicado. Casos foram registrados em países da Europa.

A Anvisa solicitou que os fabricantes de minoxidil incluam em suas bulas informações sobre o risco de hipertricose em bebês após exposição acidental.

A agência reforça a importância da cautela por parte dos pais para evitar o contato dos bebês com as áreas de aplicação do produto. Os casos relatados na Europa mostraram que o crescimento dos pelos se normalizou após a interrupção do contato com o medicamento.



Prevenção

Profissionais de saúde devem orientar os pacientes sobre as precauções necessárias para evitar a exposição de crianças ao minoxidil.

É fundamental lavar as mãos após a aplicação do medicamento e evitar o contato das crianças com as áreas onde o produto foi aplicado.

A Anvisa também recomenda que pacientes que usam minoxidil e têm contato frequente com crianças procurem um médico caso observem crescimento excessivo de pelos nas crianças.