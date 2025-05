Ao vivo! Fã afirma pacto com Gaga: "De tobogã direto para o inferno" - Foto: Reprodução

Às vésperas do aguardado show de Lady Gaga na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, a ansiedade dos fãs está em alta — e alguns estão deixando isso bem claro diante das câmeras. Na manhã desta quinta-feira, 1º, durante uma transmissão ao vivo da GloboNews, um admirador da cantora surpreendeu o repórter Artur Queiroz com uma declaração inusitada e bem-humorada.

"Vamos vender a alma para Lady Gaga"

Ao ser questionado sobre o horário em que pretende chegar para garantir um bom lugar no show gratuito, o fã brincou:

Gente, eu tô me planejando para chegar aqui o mais cedo possível, me 'tarracar' nessa grade. Inclusive, convido vocês para esse culto que vai acontecer aqui na praia, entendeu? Todos nós vamos vender a nossa alma para a Lady Gaga e a gente vai descer de tobogã direto para o inferno ao som de Bad Romance, quando Gaga tocar a terceira trombeta do apocalipse Fã de Lady Gaga

Mais de 1 milhão de pessoas esperadas

Outro fã também foi entrevistado e exaltou o clima de devoção em torno do espetáculo. “São 13 anos esperando esse momento do retorno da Lady Gaga ao Brasil. O coração está a milhão, acho que todos os fãs estão nessa expectativa. Não só pelo show, mas também por reencontrar pessoas que vieram de várias partes do mundo”, disse. O evento, que promete reunir mais de 1,6 milhão de pessoas, integra o projeto "Todo Mundo no Rio", da Prefeitura, e será transmitido ao vivo.

Lady Gaga manda pizzas para os fãs

Desde que Lady Gaga chegou ao Rio de Janeiro, na quarta-feira (30), a movimentação em frente ao Copacabana Palace, onde ela está hospedada, não parou. Muitos fãs estão acampados na tentativa de ver a artista, que ainda não fez aparições públicas. Em retribuição, a estrela enviou pizzas para seus admiradores — gesto que foi recebido com euforia e carinho.

O show será neste sábado, 3 de maio, a partir das 21h, com entrada gratuita. A apresentação é a única da artista na América do Sul em 2025.