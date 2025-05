Lady Gaga presenteia fãs acampados no Copacabana Palace

- Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Hospedada no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, Lady Gaga mandou um presente especial para os fãs que estão acampados em frente ao local aguardando o show dela, que acontece no próximo sábado, dia 3, na praia de Copacabana.

A cantora enviou algumas caixas com pizzas para os Little Monsters, nome como são chamados seus fãs. O registro foi compartilhado na rede social ‘X’, antigo Twitter, e acabou viralizando entre os internautas.

“Um anjo! Lady Gaga pediu pizza par distribuir para os fãs”, informou um internauta na legenda da publicação, em que um grupo aparece recebendo o alimento enquanto são cercados pelos seguranças do hotel.

Lady Gaga pediu pizza para distribuir para os fãs na porta do Copacabana Palace 😭🖤 pic.twitter.com/PcdJe7nLps — RDT Lady Gaga (@RDTLadyGaga) April 30, 2025

Nos comentários, diversos internautas dividiram opiniões sobre a atitude. “O que passa na cabeça do ser humano pra ficar numa porta de hotel por horas? Sério…”, questionou uma. “Pra ver se de boca cheia param de gritar pra ela dormir em paz”< brincou outro.