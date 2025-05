Saiba a reação de Marcola ao saber sobre paceria do filho e Oruam

Lucas e Oruam gravaram uma música juntos - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Parece que a guerra entre as facções Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) acontece só nas favelas. Pai de Lucas Camacho, o traficante Marcola, considerado líder do PCC, ficou feliz ao saber da parceria do garoto com Oruam, filho de Marcinho VP, líder do CV.

Segundo informações da colunista Michelle Pinheiro, do ‘Metrópoles’, Marcola declarou estar orgulhoso do filho, de apenas 16 anos. Preso na Penitenciária Federal de Brasília, onde cumpre pena de mais de 300 anos, o rapaz confessou que incentiva os sonhos do adolescente.

Vale lembrar que Lucas está sendo agenciado pela influenciadora Juju Ferrari, que costuma produzir conteúdo adulto na web e ficou conhecida após protagonizar uma briga com a ex-Fazenda Andressa Urach.

Ela compartilhou um registro ao lado do garoto e afirmou que vem coisa boa em breve. “A internet vai parar com nosso novo artista! Respeita que o filho do homem tá chegandoo!”, escreveu ela na legenda da publicação.

Falta do pai

Em entrevista ao Metrópoles, o jovem contou que sente falta do pai e aprendeu diversas lições com ele. “Embora tenha enfrentado momentos de fragilidade, onde (sic) meus pensamentos e emoções por vezes me dominaram, posso dizer com convicção que aprendi com cada erro. Meu pai também fez o mesmo, e é com base nesses ensinamentos que continuo minha jornada”, disse ele.

“Sinto falta do meu pai, da sua presença, do seu abraço, e, acima de tudo, do exemplo de vida que ele me deixou”, concluiu Camacho, reforçando que ainda é muito jovem e tem muito a aprender e conquistar.