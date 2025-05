Criadora de conteúdo adulto vaza vídeo íntimo com jogador do Mengão

- Foto: Divulgação Brida Nunes

Brida Nunes, que participa das pegadinhas da RedeTV! e também produz vídeos de conteúdo adulto, vem causando burburinho nas redes sociais. Ela vazou, de propósito, um vídeo explícito com um jogador do Flamengo, segundo ela, a pedido dele mesmo.



De acordo com a influencer, o craque do rubronegro carioca desembolsou nada menos que R$ 40 mil para que o vídeo fosse publicado nas redes dela.

“Foi surreal! Os caras normalmente me pagam para ver vídeos quentes, inclusive com outros caras. Outros fazem propostas indecentes para gravar comigo, mas sempre no anonimato. Esse me pagou para vazar. Queria mostrar para os amigos, e para a mulherada que fica atrás dele (risos), era para se exibir mesmo. Como se tivesse caído na internet e ele fosse o pegador”, conta Brida.

| Foto: Divulgação Brida Nunes



O vídeo não mostra o rosto do jogador, mas quem conhece bem o elenco rubro-negro pode facilmente associar tatuagens, marquinhas e trejeitos que entregam a identidade do jogador.

A influencer não quis revelar o nome. “Claro que não posso falar quem é, mas é um dos queridinhos da torcida e agora também do meu Privacy!”, brincou. “Muitos assinantes já mataram a charada e ele queria isso mesmo. Queira ou não, a mulherada vai babar nele. E é aquela história: aparece com uma gostosona que outras vão vir atrás”, disse.

Acostumada com polêmicas, Brida já esteve no centro de outras confusões: gravou um vídeo quente com um médico dentro de um hospital, foi retirada de uma estação de trem por estar "exageradamente sexy" e vive sendo cancelada – ou aclamada, como ela mesma diz – nas redes sociais por suas ‘aventuras’.

Apesar dos escândalos, a atriz soma mais de 4 milhões de seguidores só no Instagram. E com as plataformas adultas, fatura cerca de R$ 500 mil por mês. “Gente, eu só estou vivendo! Se os caras querem pagar para aparecer comigo, fazer o quê? Eu recebo, claro. Tenho certeza que sempre vão aparecer casos inusitados”, declara.