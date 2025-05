Influenciador baiano desabafa após ter vídeo íntimo vazado: "Maldade"

O influenciador desabafou sobre a exposição de sua vida - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Jeferson Santos usou suas redes sociais para desabafar sobre a repercussão de seu vídeo íntimo, que vazou nas redes sociais nesta semana. O influenciador baiano publicou um desabafo em seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira, 23, e contou que está muito abalado com a situação.

“Eu não queria estar aqui, não queria estar passando por isso. Estou sofrendo muito com essa situação e não entendo por que minha intimidade está sendo exposta dessa forma. Não queria ser reconhecido dessa forma. É difícil ter que se justificar por algo que todo mundo faz e que não é nada, uma coisa que todo mundo faz”, disse ele, que aparece mantendo relações sexuais com outro homem na gravação.

O advogado ainda revelou que pensou em tirar a própria vida após o ocorrido. “Querem o quê? Acabar com a minha vida? Essa é a intenção? É maldade, querem destruir a vida do outro. Isso está custando a minha vida. Não é fácil sair na rua e ver os olhares diferentes, receber mensagens de pessoas me xingando, debochando da minha cara por simplesmente eu fazer o que todo mundo faz. Não é fácil ter sua intimidade exposta para milhões de pessoas contra sua vontade”, disparou.

Críticas a mídia

Jeferson aproveitou o espaço para fazer críticas a uma emissora de televisão, que falou sobre o caso e compartilhou o vídeo íntimo na íntegra, expondo a imagem dele sem autorização.

“Não vejo sentido nenhum de um programa de televisão colocar como pauta minha intimidade contra minha vontade, com um vídeo que eu jamais queria que fosse exposto. Ninguém tem nada a ver com minha vida, com minha intimidade, o que faço ou deixo de fazer é particular meu”, confessou.

“Nunca imaginei que a minha sexualidade iria virar pauta. Eu fiz algo que todo mundo faz. Você tem vida íntima, sexual, isso diz respeito a você. Se fosse vídeo íntimo gravado com uma mulher também estaria aqui me pronunciando, chateado, mas talvez não estaria tão chateado porque a sociedade é machista”, completou ele.

Apoio

O influenciador também contou que tem recebido apoio de seus pais e amigos próximos nesse momento difícil, o que tem o ajudado a lidar melhor com a situação. “Nunca pensei que teria esse abraço acolhedor tão forte dos meus pais como eles estão me dando”, confessou.

“As pessoas falam e não se preocupam, acham que devem falar porque sou uma pessoa pública. Não se preocupam com a saúde dos meus pais, comigo, com o que posso fazer”, reforçou.

“[...] Vou continuar sendo o que eu sou. Vou continuar fazendo meus vídeos, vou continuar pegando mulher, vou beijar na boca de quem quiser me pegar e de quem eu quiser pegar, porque a minha vida íntima só diz respeito a mim. Você não tem nada a ver com isso”, disse.

Por fim, Jeferson garantiu que sua sexualidade só diz respeito a ele mesmo e que continuará gravando seuevídeos de humor e entrevistas, que foi o que o ajudaram conquistar mei de 250 mil seguidores nas redes sociais.

“Dizem que eu pago de hétero. Eu nunca paguei de hétero. Eu sou assim, esse cara. Pego mulher mesmo porque eu gosto. O vídeo, o que aconteceu ali, faço, e o que tem a ver? Vou continuar fazendo o que eu faço. Só peço para quem está me atacando que pare”, concluiu.