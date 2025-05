Bia Miranda recebe visita do ex após ser abandonada no parto

Bia Miranda deu à luz a sua segunda filha - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Bia Miranda recebeu uma visita inusitada após dar à luz a Maysha, sua segunda filha, na noite desta quarta-feira, 23. Ex-namorado da influenciadora, o DJ Buarque passou a madrugada ao lado dela no hospital, no Rio de Janeiro.

O músico publicou uma série de vídeos em seu perfil do Instagram e contou que não guarda nenhum tipo de rancor da ex, que é mãe de seu filho, Kaleb, de apenas 10 meses de vida. “Essa menina só dá trabalho, mané”, brincou ele.

“O ego e o orgulho matam as pessoas, e disso eu não vou morrer nunca. Parabéns, guerreira. Conte comigo no mínimo pra tudo. O que vem de berço não se compra”, escreveu ele ao publicar uma foto com a ex.

Revolta

O famoso ainda confessou que estava revoltado com o fato do pai da bebê, o influenciador Gato Preto, abandoná-la durante esse momento especial. “Cara de cansaço mental, muita raiva e choro. Destruído fisicamente e mentalmente com esse dia de hoje”, disparou.

“Seja bem-vinda, Maysha, que você e seu irmão consigam dar juízo e paz pra mãe de vocês. Ela merece pelo ser humano que é e por tudo que já passou! Bia, parabéns por mais uma batalha na sua vida. Conte comigo e com minha família”, concluiu ele.

Buarque e Bia ficaram juntos por pouco mais de um ano e chegaram até a morar juntos. O relacionamento chegou ao fim em agosto de 2024, dois meses depois do nascimento do filho deles.

Abandono no parto

Pai de Maysha, Gato Preto não esteve presente durante o parto de Bia Miranda. O influenciador fez um desabafo em seu perfil do Instagram e contou que estava em São Paulo durante o nascimento da bebê.

“Nunca pensei em ver um parto pelo celular. Acordei tarde, tentei ver passagem de avião, mas não tinha. Se fosse de carro, também só chegaria depois. Eu queria muito ver. A gente falava muito sobre isso. Sobre assistir, sobre como eu ia reagir. Acho que devo mil desculpas por não estar presente”, disse ele.

Ele chegou até a duvidar da paternidade da criança, alegando que não sabia se Bia havia se relacionado com outro homem. “Tá aí, Bia, o pai da sua filha”, comentou uma seguidora ao ver a publicação do influenciador com outra mulher. Irritado, ele respondeu: “Não sou o pai da criança kkkkkkkk”.