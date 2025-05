Mariana Rios cai no choro e desabafa sobre dificuldade para engravidar - Foto: Reprodução | Instagram

A atriz Mariana Rios emocionou os seguidores ao compartilhar um momento delicado de sua jornada rumo à maternidade. Em um vídeo do documentário 'Basta Sentir Maternidade', a artista apareceu chorando após receber uma ligação do seu médico.

Acabei de receber uma ligação do meu médico, doutor João. Porque a gente tinha conseguido um número muito bom de embriões… Hoje eu vou me dar o direito de ficar assim, mas amanhã eu vou acordar melhor Mariana Rios

Mariana também falou sobre a frustração em não começar a nova fase do documentário com uma boa notícia: “Eu esperava, do fundo do meu coração, começar a quinta temporada do meu documentário no Basta Sentir Maternidade com uma notícia feliz. Para tudo aquilo que foge ao nosso entendimento, existe apenas uma palavra: aceitação! E é com ela que sigo agora”.

Nos comentários, Mariana recebeu mensagens de carinho de fãs e amigos famosos. “Sinto muito, querida”, escreveu Tatá Werneck. Bárbara Evans também se solidarizou: “Eu passei por isso e sei como é difícil. Foram muitos meses de muita luta. Mas não desista nunca, Deus tem planos para você. Força!”

Desde 2023, Mariana vive um relacionamento com Juca Diniz e já compartilhou relatos sobre as tentativas de engravidar. Em 2020, a atriz sofreu um aborto espontâneo por conta de uma doença autoimune.