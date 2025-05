Bia Miranda entra em trabalho de parto e Gato Preto nega ser o pai - Foto: Reprodução

Bia Miranda entrou em trabalho de parto na manhã desta quarta-feira, 23, aos oito meses de gestação. A ex-participante de A Fazenda compartilhou nas redes sociais que estava a caminho do hospital, mas o momento especial foi ofuscado por uma polêmica envolvendo seu ex-namorado, Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto.

Pouco antes do anúncio do parto, Gato Preto publicou um vídeo em seu Instagram abraçado a uma mulher loira — que não é Bia — dando indícios de que o relacionamento havia chegado ao fim. Em seguida, ele apareceu em outra postagem fazendo gestos obscenos com um pedaço de pão e proferindo ofensas.

“Você gosta, não é, sua put*? De apanhar…”, disse ele, em tom provocativo, gerando revolta nas redes. Internautas logo reagiram. “Tá aí, Bia, o pai da sua filha”, comentou uma seguidora. Gato Preto, no entanto, respondeu sem meias palavras: “Não sou o pai da criança kkkkkkkk”.

O episódio pegou os fãs de surpresa e gerou uma enxurrada de críticas ao influenciador, principalmente pela postura adotada às vésperas do nascimento de Maysha, nome escolhido por Bia para sua filha.