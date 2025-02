Bia Miranda manda a real sobre término com Gato Preto

Bia Miranda e Gato Preto - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora Bia Miranda rompeu o silêncio e revelou, nas redes sociais, o real motivo do término com Gato Preto. Ela contou aos seguidores que estava solteira e falou o que a fez terminar o namoro com o rapaz.

“A rotina normal foi cansando, sabe? Acho que todo relacionamento tem que ter emoção e o nosso já não tinha faz tempo”, disse a ex-Fazenda, que está grávida da primeira filha de Gato Preto. Ela também é mãe de Kaleb, de 7 meses, fruto da relação com Buarque.

O influencer também falou sobre o assunto e fez um desabafo. “Não consigo encontrar palavras certas para descrever como estou me sentindo agora. Não estou feliz ou triste, tudo o que posso dizer é que parece vazio e ao mesmo tempo pesado”, declarou.

Segundo ele, “tudo dói”. Gato Preot disse ainda e que está em “guerra entre mente e coração”. “A única coisa que queria poder fazer era chorar, preciso de um lugar para descansar um pouco e não sei onde ou se existe esse lugar, só sei que estou no meu limite. Fim”, falou.