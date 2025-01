Bia Miranda e Gato Preto terminam namoro de novo: “Me machucou”

A ex-participante de A Fazenda usou as redes sociais para revelar o fim do relacionamento - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora Bia Miranda anunciou o fim do relacionamento com Gato Preto na noite de sábado, 21. A neta de Gretchen e ex-participante de A Fazenda usou as redes sociais para revelar que expulsou o rapaz de casa.

“Eu e o Samuel não estamos mais juntos, a gente terminou. Por motivo de traição? Não. Por motivo de desrespeito? Não. Mas quando a pessoa fala coisa sem pensar, ela acaba se ferrando. Samuel bebeu e acabou falando coisa sem pensar. Dormiu e esqueceu o que tinha falado, só que eu não esqueci”, desabafou.

“Ele bebeu duas garrafas de gim sozinho, aí ele ficou put* e veio para quarto. Perguntei o que aconteceu, o que eu fiz. Aí ele mandou eu sair de perto dele, estava muito bêbado. Eu tentando entender, perguntei: ‘O que aconteceu?’. Aí ele falou: ‘Você quer saber mesmo? Eu quero ir para rua comer put*. É isso que você quer escutar? Tá satisfeita?’. Falou e me machucou”, disse.

Bia afirmou que ficou nervosa com a situação “Eu fui no banheiro e esperei ele ir embora, porque eu estava muito nervosa. Quando eu sai do banheiro, ele estava dormindo. Vi a mala dele, fechei a mala e comecei a berrar mesmo. Aí eu falei: ‘Agora você vai embora, vai embora e nunca mais vai voltar'”, comentou.

“Eu estou grávida, como que ele olha pra minha cara, mesmo que não estivesse, como que fala que vai na rua comer p*ta. Aqui em casa não falta nada pra ele não, eu dou pra ele todo dia. Dou o c*, dou a b*ceta, dou tudo pra ele. Agora tá falando que não lembra mais. Não sei qual imagem que ele quer passar”, completou Bia Miranda.