Jogador do Flamengo, Matheus Gonçalves, faz pedido inusitado para a amante

O atacante do Flamengo, Matheus Gonçalves, foi flagrado em uma situação polêmica. Após ter sido gravado em um motel na madrugada do último sábado, 21, o jogador de 19 anos novamente gerou repercussão com um áudio enviado à mulher que o acompanhava, Amanda Bastos.

De acordo com o Portal LeoDias, no áudio, ele fez um pedido inusitado: "Tenta não vir de salto, porque você é grandona. Se vir de salto, tu me passa", disse Matheus.

Amanda, influenciadora digital, contou que não sabia que Matheus estava em um relacionamento, sendo informada por uma amiga sobre o namoro do jogador após o encontro.

Matheus e Amanda já haviam se conhecido e trocavam mensagens nas redes sociais. No sábado, o jogador a convidou para um show e, após o evento, os dois seguiram para um motel, onde passaram o restante da noite.

O jogador, como é de conhecimento público, reatou o namoro com Duda Britto, apesar de recentes traições. Ela, inclusive, compartilhou vídeos recentes com ele em seu perfil no TikTok.