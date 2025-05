Na seita cristã 'Legendários', Kevi Jonny surge dançando pagode

Após seita 'Legendários', cantor baiano surge dançando pagode - Foto: Reprodução

Kevi Jonny se tornou assunto nas redes sociais após aparecer dançando pagode com Léo Santana, poucos dias depois de participar de uma imersão espiritual promovida pelo movimento Legendários. O vídeo com os dois cantores circulou na web e gerou questionamentos de seguidores: “Não era crente?”, escreveu um internauta. “Ué, e o monte?”, ironizou outro.

A aparição de Kevi Jonny ao lado do pagodeiro aconteceu após o cantor baiano passar três dias subindo o monte com outros 200 homens, em busca de uma conexão espiritual mais profunda. A experiência faz parte do Legendários, movimento de origem cristã que tem atraído homens de várias partes do país.

A participação de Kevi na imersão foi divulgada neste domingo, 20, pela esposa do artista, a influenciadora Sthefane Matos. Em uma postagem no Instagram, ela mostrou o momento emocionante do retorno do marido. “Três dias longe de tudo, só ele e Deus”, escreveu.

O que é o Legendários?

Criado na Guatemala em 2015, o Legendários promove experiências de isolamento e autoconhecimento masculino com base espiritual cristã. O projeto já passou por 13 países e mais de 70 cidades. A proposta é reunir grupos de homens em locais afastados da cidade por 72 horas, onde são incentivados a refletir sobre suas vidas e propósito.

Apesar da repercussão do vídeo, nem Kevi nem Sthefane comentaram as críticas. Fãs e apoiadores do cantor saíram em defesa: “Fé não é prisão”, disse um perfil. “Ele pode buscar Deus e continuar sendo artista”, comentou outro.