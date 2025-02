Sthe Matos e Kevi Jonny param de ter relações sexuais: “Casar virgem”

Sthe é mãe de Apolo, um menino de 6 anos - Foto: Reprodução | Instagram

Sthe Matos, de 26 anos, e Kevi Jonny, de 30 anos, fizeram uma revelação surpreendente: o casal decidiu parar de ter relações sexuais até o casamento. Em uma conversa com Carlinhos Maia, a influenciadora explicou o motivo: "A gente está meio fulera, [a gente não transa] nem viagem e nem em casa". O cantor comentou que em viagens só aconteceu uma vez, em Paris, na França.

Kevi, por sua vez, se queixou do clima frio da cidade e afirmou não ter gostado do destino. Durante o bate-papo, Carlinhos Maia questionou: "Será que os gays transam mais?". Foi então que Sthe esclareceu o motivo de sua decisão: "A gente vai [ter relações sexuais] só depois do casamento".



Kevi, então, completou: "É, agora a gente deu uma travada para casarmos virgens". Porém, Lucas Guimarães não deixou passar e brincou: "Mas vocês já transaram, não tem essa não". O pedido de casamento foi feito em agosto do ano passado, com uma grande surpresa à beira-mar, com helicóptero, fogos de artifício, flores e declarações de amor.



Após um ano e meio de namoro, que incluiu uma pausa no relacionamento, Kevi fez o pedido emocionado, ao som da música 'Quando Seu Namorado For Eu'. Sthe, visivelmente emocionada, aceitou com um "Sim, amor, mil vezes sim".



Além disso, Sthe é mãe de Apolo, um menino de 6 anos, fruto de um relacionamento casual com Fábio Silveira. Ela acreditava que o pai de Apolo era seu então namorado, Abner Pinheiro, mas um exame de DNA revelou a verdadeira paternidade.

Recentemente, a influenciadora compartilhou com seus seguidores que se converteu à religião evangélica, por influência do namorado. Ela fez um relato emocionante em suas redes sociais, revelando também sua superação de vícios em álcool e drogas ilícitas.