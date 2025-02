Wanessa Camargo revela real motivo de término com Dado Dolabella

Wanessa Camargo e Dado Dolabella - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Wanessa Camargo rompeu o silêncio e se pronunciou oficialmente sobre o fim do seu relacionamento com Dado Dolabella. A cantora, que confirmou o término da relação na última terça-feira, 11, disse ao apresentador Luciano Huck, no ‘Domingão com Huck’, da Globo, que precisava ficar sozinha para focar na carreira profissional.

“O que eu posso dizer agora é que eu estou em um momento precisando de solitude, precisando de um pouco de solidão para pensar na minha vida”, afirmou Wanessa Camargo neste domingo, 16.

A ex-BBB completou: “2024 foi um ano muito desafiador para mim em todos os sentidos, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal, e foi tanto barulho, que eu precisava de silêncio. E, às vezes, silêncio é ficar um pouco sozinha, esperar esse momento pra saber que caminho seguir, quero muito ter um foco no trabalho”.

Relacionamento

Wanessa Camargo confirmou o fim do namoro com Dado Dolabella na última terça-feira, 11. A cantora e o famoso anunciaram o relacionamento em 2022, depois que a filha de Zezé Di Camargo terminou o casamento de 17 anos com Marcus Buaiz.

O casal teve um término temporário, em março de 2024, após a cantora ser expulsa do BBB 24. No início de maio do mesmo ano, Wanessa colocou fim às especulações sobre a volta com Dado Dolabella e confirmou que havia reatado o namoro de dois anos.

Vale lembrar que os dois voltaram a namorar depois de quase 18 anos sem contato. Wanessa e Dado já tinham vivido um relacionamento conturbado no começo dos anos 2000.