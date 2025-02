Preta Gil desabafa sobre tratamento contra o câncer: "Sofro muito"

A cantora está em recuperação em casa, com o auxílio de uma equipe médica - Foto: Reprodução | TV Globo

Após receber alta hospitalar, Preta Gil revelou, em entrevista ao Fantástico, como tem enfrentado os desafios do tratamento contra o câncer, incluindo a necessidade de uma bolsa de colostomia definitiva. A cantora, que passou dois meses internada e foi submetida a uma cirurgia de mais de 20 horas, está em recuperação em casa, com o auxílio de uma equipe médica.

"Vim pra casa com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. Tenho mil privilégios e isso faz toda diferença. Eu não reclamo, não tenho como reclamar", comentou a artista, que segue se recuperando da cirurgia que marcou uma nova fase em sua luta contra a doença.

Embora fragilizada, Preta destacou a gratidão pela vida e pela tecnologia que a tem auxiliado nesse processo. "Sofro, sofro muito. Tenho 50 anos, tenho muito que viver, amar, então poderia ser um choque muito grande e isso podia me acometer de triste, de melancolia, mas de jeito nenhum. Sou grata à bolsa, a essa tecnologia, essa maravilha que é a bolsa de colostomia. Se não existisse, talvez eu não estivesse aqui, não conseguiria operar”, explicou.

A bolsa de colostomia foi explicada por Preta nas redes sociais no fim de janeiro, como uma solução permanente para o tratamento do câncer. Este procedimento cria uma abertura no intestino grosso, permitindo a eliminação de fezes e gases diretamente para o abdômen. Para ela, a bolsa tem sido essencial para sua sobrevivência, embora o processo tenha sido doloroso e exigido grande esforço.

No hospital, Preta também falou sobre os desafios da recuperação. "Os médicos diziam: 'se você não andar três vezes por dia, a gente não vai te dar alta'. E eu andava aquele hospital todo. Fui batalhando pela minha alta, pra sair de lá. Batalhando e ir melhorando, conversando com médicos", contou.

A artista recebeu apoio constante da família e dos amigos, especialmente de seu pai, Gilberto Gil, que passou o Ano Novo com ela, ao lado de sua madrasta Flora. "Foi um período duro, mas muito bonito. É inacreditável como a nossa família se fortaleceu, se juntou ainda mais", emocionou-se.

Agora, recuperando-se em casa, Preta Gil se prepara para uma nova etapa. Em abril, ela viajará para Nova York para realizar novos tratamentos. "Atualmente os médicos só sabem me parabenizar por passar por essa cirurgia. Não é todo corpo que aguenta. Eles são muito otimistas de que eu vou ficar bem pra próxima etapa", finalizou.