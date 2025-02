Rico Melquíades faz 11ª cirurgia plástica e mostra pós-operatório

Rico Melquíades fez uma nova cirurgia plástica - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O influenciador digital Rico Melquíades, de 31 anos, passou por sua 11ª cirurgia plástica nesse sábado, 15. Ele fez uma nova rinoplastia para corrigir os resultados de um procedimento anterior.

“Na minha primeira, eu não tive um pós-operatório correto, foi quando tive aquela onda de ataques na internet”, relatou, em entrevista ao portal Leo Dias. A primeira rinoplastia do campeão de A Fazenda foi prejudicada após um acidente de carro em 2023. “Meu nariz ainda estava com pontos e estourei todos os pontos do nariz. Então resolvi fazer a segunda rino”, disse.

Dessa vez, o outro procedimento feito por Rico foi um lifting na sobrancelha e nos olhos para obter o chamado fox eyes — um olhar mais alongado. “Refiz para levantar mais um pouco do meu olhar e minha sobrancelha. Tenho um olhar cansado, que me dá sempre aquele aspecto de triste. Então fiz novamente”, declarou.

Rico seguiu: “É sempre bom dar uns retoques e querer ajeitar onde você acha que dá um jeitinho. Lembrando sempre de nunca perder os traços naturais”.

O influenciador já passou por outras 10 cirurgias plásticas, como enxertos no bumbum e nas coxas, lipoaspiração, a primeira rinoplastia, entre outras intervenções.

Veja o pós-operatório: