Após um ano, suspeitos de racismo contra Davi Brito serão ouvidos

Internautas suspeitos serão ouvidos pelo MP-BA - Foto: Reprodução/Globoplay

Internautas suspeitos de cometer o crime de racismo contra o baiano Davi Brito, durante o Big Brother Brasil 24, serão ouvidos pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), após um ano da denúncia.

Comentários de cunho racista foram publicados em perfis na interner durante o período em que o baiano estava confinado no reality show.

Os ataques ocorridos nas redes sociais foram passados pela equipe do influenciador ao órgão, em março do ano passado. Após tomar conhecimento da situação, o MP-BA abriu uma investigação. As informações são do portal g1 Bahia.

O pedido, que passou a tramitar na Justiça em abril de 2024, investiga quatro suspeitos pelo crime de racismo contra o ex-BBB. De acordo com o órgão, as oitivas foram agendadas após o X, antigo Twitter, enviar dados dos perfis dos suspeitos na plataforma, para auxiliar na investigação.

Quem está cuidando do caso é a Promotoria de Justiça de Combate ao Racismo. Dentro dos próximos dias, os investigados devem ser chamados pelo órgão para depor.