Quem é a cantora que acusou Ximbinha de assédio? Conheça

Jéssica Rodrigues e Ximbinha - Foto: Reprodução | Instagram

Considerada a ‘nova Joelma’, a cantora Jéssica Rodrigues acusou Ximbinha, com quem tinha uma parceria com o guitarrista desde 2023, de assédio e perseguição. Após a denúncia e a notificação extrajudicial, ela se tornou um dos assuntos mais comentados entre os internautas.

A artista decidiu, segundo o Extra, contar mais sobre seu lado da história após pedir o desligamento da banda. Nascida no Amapá, ela tem 33 anos, e foi convidada por Ximbinha para o projeto ‘Cabaré do Brega’, turnê que ele fez em 2020.

A tour aconteceu logo depois do fim da Banda Calypso, com a separação de Ximbinha e Joelma. Após a participação, Jéssica Rodrigues voltou a entrar para o grupo em 2023.

Nos shows da turnê ‘O às e as damas’, a cantora chamou atenção pelo cabelo loiro e pelos figurinos chamativos, características marcantes da ex do guitarrista. Além disso, o estilo de dançar foi um fator que levou o público a chamá-la de ‘nova Joelma’.

Jéssica Rodrigues também acompanhou Ximbinha em diversas entrevistas de divulgação. No entanto, pediu para sair em janeiro de 2024, com as alegações que vieram a público posteriormente.