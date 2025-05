Cantor baiano se junta a seita religiosa Legendários; saiba quem

O movimento Legendários já reuniu diversos famosos - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Kevi Jonny é o mais novo membro da seita Legendários. O cantor baiano se juntou ao movimento religioso nesta semana e passou três dias subindo o monte com outros duzentos homens, em busca de uma conexão espiritual mais profunda.

A informação foi divulgada pela esposa do artista, a influenciadora Sthefane Matos, que fez um post em seu perfil do Instagram, neste domingo, 20, contando os detalhes da viagem do artista e exibindo o momento do retorno dele.

“Equipe, agora meu marido é um legendário! Esse final de semana vivemos mais uma transformação de Deus na nossa família. Jesus nos encontrou e estamos sedentos pela presença Dele!”, escreveu ela na legenda da publicação, em que aparece escrevendo cartazes para o amado.

“[...] Encontrar Kevi depois desses três dias foi muito emocionante. Eu vejo claramente Jesus nele e me orgulho demais de ver toda a vontade que ele tem de buscar o melhor pra nossa família. Eu já amava ele demais, mas agora eu amo ainda mais simplesmente por saber que ele ama mais a Jesus do que a mim. Toda Glória e honra seja dada a Deus!”, completou.

Assista:

Entenda o que é o Legendários

O movimento Legendários surgiu em 2015, na Guatemala e já passou por cerca de 13 países e 70 cidades. Segundo informações oficiais do site do projeto, a ideia é levar homens para viverem experiências de imersão na natureza por cerca de 72 horas, a fim de encontrarem a melhor versão de si mesmos.

Eles são proibidos de levar aparelhos celulares e falar o que acontece durante os três dias subindo um monte para o encontro religioso. Os participantes também fornecem um contato de emergência e são identificados através de um número de inscrição, ficando incomunicáveis com o mundo exterior.

A própria Sthe Matos revelou em seu post que não sabia o que aconteceria com Kevi. “Durante 3 dias eles sobem uma montanha e tem experiências sobrenaturais com Deus. As esposas não sabem o que acontece lá, porque eles não podem falar. Mas ficamos aqui unidas intercedendo e orando pelos maridos e por todos os outros homens que sobem a montanha”, explicou ela.

A inscrição é feita através do site oficial do movimento e custa R$ 1.490 à vista ou parcelado em até 10x com acréscimo. Os organizadores também fornecem uma lista com “itens de sobrevivência” que devem ser levados na mochila do participante, que não deve passar de 60l e ter peso total de 14kg.

Famosos que já participaram

Além de Kevi Jonny, outros famosos já participaram do movimento, como o ex-BBB Eliezer, Kaká Diniz (esposo da cantora Simone Mendes), Thiago Nigro (coach financeiro e marido da influenciadora Maíra Cardi) e o pastor Deive Leonardo, que ficou conhecido nas redes sociais por suas pregações em eventos.