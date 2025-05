Gracyanne Barbosa curte show de Belo e chama atenção da web

Gracyanne curtiu o show do ex-marido - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Gracyanne Barbosa deu o que falar nas redes sociais ao ser flagrada curtindo o show de seu ex-marido, o cantor Belo, durante a participação dele no projeto ‘Tardezinha 10 anos’, de Thiaguinho, no Rio de Janeiro, neste sábado, 19.

No registro, que viralizou nas redes sociais, é possível notar a ex-BBB sambando e cantando alguns hits do pagodeiro, com quem foi casada por cerca de 16 anos e se separou oficialmente em abril de 2024.

Nos comentários, internautas questionaram a relação dos dois e citaram a atual namorada de Belo, Rayanne Figliuzzi, que recentemente compartilhou seu primeiro registro ao lado do amado.

“Gracy, Giovanna e irmãs cariocas no tardezinha com o Belo. Eu queria saber como a atual dele lida com esse espírito zombeteiro em volta eitaaa”, disparou uma usuária da redes social ‘X’, o antigo Twitter.