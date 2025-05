Cantor Ferrugem sofre acidente de ônibus

Ferrugem atualizou seu estado de saúde nas redes sociais - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Ferrugem passou por um verdadeiro susto na na manhã deste domingo, 20. O cantor sofreu um acidente de ônibus com sua equipe, enquanto retornavam de um show no Rio Grande do Sul e seguia em direção a outra cidade para cumprir a agenda de apresentações.

Segundo informações do site G1, o acidente aconteceu na BR-290, nas proximidades da ponte do Guaíba, rodovia que liga Porto Alegre à região metropolitana. O veículo teve a parte frontal destruída, mas não há registro de nenhum ferido.

Em suas redes sociais, o pagodeiro tranquilizou os fãs e garantiu que estava tudo bem com ele e sua equipe. “O nosso ônibus acabou sofrendo um acidente. Destruiu tudo na frente do ônibus, a porta foi arrancada, mas graças a deus ninguém se machucou. Todo mundo bem e todo mundo inteiro. Não aconteceu nada que impeça nossa apresentação de hoje”, disse ele.

Ônibus de Ferrugem após acidente | Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Nota Oficial

Empresa responsável pelo ônibus, a Mônica Turismo emitiu uma nota oficial e informou que a banda decidiu seguir viagem com o veículo mesmo após o ocorrido. “Hoje pela manhã, em torno de 6:45, um ônibus de nossa empresa que estava transportando o cantor Ferrugem e sua equipe se envolveram em um acidente de trânsito na BR-290, nas proximidades da ponte do Guaíba”, escreveram.

“Graças a Deus não houve feridos, somente danos materiais. A empresa imediatamente solicitou a substituição do veículo, mas não houve necessidade, a equipe preferiu ir até o aeroporto com o mesmo veículo para evitar atrasos. A empresa preza muito pelo bem-estar de todos e tão logo foi informada do acidente já prestou atendimento aos envolvidos. Agradecemos a compreensão de todos e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos”, concluiu a nota.